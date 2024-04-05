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۱۷ فروردین ۱۴۰۳، ۱۳:۱۹

امام جمعه گرگان:

حضور در راهپیمایی روز قدس جهادی در نابودی رژیم صهیونیستی است

حضور در راهپیمایی روز قدس جهادی در نابودی رژیم صهیونیستی است

گرگان- امام جمعه گرگان گفت: حضور پرشور مردم فهیم در راهپیمایی روز قدس جهادی در نابودی رژیم کودک کش صهیونیستی است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید کاظم نور مفیدی در خطبه‌های نماز جمعه گرگان اظهار کرد: حضور پر شور مردم فهیم در راهپیمایی روز قدس یک جهادی است که در دفاع از جهاد مقدس فلسطین همسو است و صدای مظلومان را به گوش جهانیان رسانده است.

وی افزود: رژیم صهیونیستی سعی داشت اختلافات با مردم فلسطین را داخلی جلوه دهند در صورتی که ظلم به مظلوم داخلی نیست و محکومیت آن به هر انسان آزادی خواه مربوط می‌شود و امام (ره) در همین رابطه آخرین جمعه ماه مبارک رمضان را به عنوان روز جهانی قدس نامیده‌است.

امام جمعه گرگان گفت: دست درازی اخیر رژیم صهیونیستی به خاک ایران در کنسولگری واقع در دمشق بی پاسخ نخواهد ماند.

وی افزود: این اقدام نشان از به بن‌بست رسیدن رژیم کودک کش است که نمی‌توانند بر اهدافشان تمرکز داشته باشند و حتماً این رژیم ریش کن خواهد شد.

نور مفیدی گفت: اسرائیل در تنگنایی قرار گرفته است که می‌خواهند با مسیرهای جدید خود را از این باتلاق نجات دهند در صورتی که بیشتر در آن فرو می‌روند.

وی تاکید کرد: پاسخ به این جنایت رژیم صهیونیستی مدبرانه، تأثیر گذار و قاطع خواهد بود.

امام جمعه گرگان گفت: این آتشی که به دست ستمگران شعله ور شده است با حضور آزادی خواهان جهان و مردم رزمنده فلسطین خاموش خواهد شد.

کد مطلب 6069983

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