حضور در راهپیمایی روز قدس جهادی در نابودی رژیم صهیونیستی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید کاظم نور مفیدی در خطبه‌های نماز جمعه گرگان اظهار کرد: حضور پر شور مردم فهیم در راهپیمایی روز قدس یک جهادی است که در دفاع از جهاد مقدس فلسطین همسو است و صدای مظلومان را به گوش جهانیان رسانده است.

وی افزود: رژیم صهیونیستی سعی داشت اختلافات با مردم فلسطین را داخلی جلوه دهند در صورتی که ظلم به مظلوم داخلی نیست و محکومیت آن به هر انسان آزادی خواه مربوط می‌شود و امام (ره) در همین رابطه آخرین جمعه ماه مبارک رمضان را به عنوان روز جهانی قدس نامیده‌است.

امام جمعه گرگان گفت: دست درازی اخیر رژیم صهیونیستی به خاک ایران در کنسولگری واقع در دمشق بی پاسخ نخواهد ماند.

وی افزود: این اقدام نشان از به بن‌بست رسیدن رژیم کودک کش است که نمی‌توانند بر اهدافشان تمرکز داشته باشند و حتماً این رژیم ریش کن خواهد شد.

نور مفیدی گفت: اسرائیل در تنگنایی قرار گرفته است که می‌خواهند با مسیرهای جدید خود را از این باتلاق نجات دهند در صورتی که بیشتر در آن فرو می‌روند.

وی تاکید کرد: پاسخ به این جنایت رژیم صهیونیستی مدبرانه، تأثیر گذار و قاطع خواهد بود.

امام جمعه گرگان گفت: این آتشی که به دست ستمگران شعله ور شده است با حضور آزادی خواهان جهان و مردم رزمنده فلسطین خاموش خواهد شد.