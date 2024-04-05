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۱۷ فروردین ۱۴۰۳، ۱۲:۲۸

فرمانده سپاه عاشورا:

قدس امروز قلب مسلمانان است

قدس امروز قلب مسلمانان است

تبریز-فرمانده سپاه عاشورا گفت: قدس امروز قلب مسلمانان است که به قول سردار سلیمانی، مسئله قدس امروز برای ما عزت و شرف است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرتیپ دوم پاسدار اصغر عباسقلیزاده در حاشیه‌ی راهپیمایی روز قدس در گفت‌وگو با خبرنگاران در پاسخ به اینکه چرا ما باید از مردم غزه حمایت کنیم، اظهار کرد: اولین نکته این است که این حمایت به دین و باورهای مذهبی ما بر می‌گردد.

وی ادامه داد: قدس امروز قلب مسلمانان است که به قول سردار سلیمانی، مسئله قدس امروز برای ما عزت و شرف است.

وی افزود: بر اساس آموزه‌های دینی و سیره‌ی اهل بیت (ع) هر جا مظلومی وجود دارد وظیفه ما دفاع از آنها است و هر لحظه مطیع فرمان رهبر معظم انقلاب بوده و بی صبرانه منتظر دستور رهبر فرزانه‌ی انقلاب هستیم.

عباسقلیزاده ادامه داد: این انقلاب وجدان‌های خفته مردم را بیدار کرده و با قیام خود رژیم صهیونیستی را در جای خود می‌نشانند چرا که غیرت تمام مردم آزادی خواه به جوش آمده تا این رژیم منحوس نابود شود.

کد مطلب 6070002

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