راهپیمایی روز قدس در شهرستان کاشمر با حضور گسترده مردم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح جمعه در مراسم راهپیمایی روز قدس که با حضور مردم مؤمن و روزه‌دار کاشمر برگزار شد، راهپیمایان با سر دادن شعارهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» انزجار خود را از استعمارگران نشان دادند.

مردم روزه دار یکبار دیگر با حضور خودشان در صحنه، به دنیا ثابت کردند هیچگاه دست از آرمان‌های قدس شریف بر نمی‌دارند. حضور پرشور و گسترده اقشار مختلف مردم همچون سایر هموطنان در راهپیمایی روز جهانی قدس و اعلام حمایت از مردم مظلوم فلسطین و آزادی قدس شریف امسال نیز به مانند سالهای پیش، چشمگیر و تحسین برانگیز بود. حضور جوانان و نوجوانان که به همراه خانواده در راهپیمایی امروز روز جهانی قدس شرکت کرده بودند، در جمعیت انبوه راهپیمایان چشمگیر بود.

جمعی از ورزشکاران که با لباس‌های ورزشی در مراسم روز جهانی قدس حاضر شده بودند، در حمایت از مردم مظلوم فلسطین، انزجار خود را از جنایات رژیم صهیونیستی در راهپیمایی باشکوه روز جهانی قدس اعلام کردند.

حضور جانبازان هشت سال دفاع مقدس که با ویلچر در مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس کاشمر حاضر شدند از دیگر صحنه‌های زیبای این روز بود.

راهپیمایان در کاشمر پس از پیمودن مسیر میدان انقلاب تا میدان آزادی شهر کاشمر در نماز جمعه حضور یافتند.