پیروزی فلسطین حتمی است/صهیونیسم در سراشیبی نابودی

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحامد عاملی پیش از ظهر جمعه در حاشیه راهپیمایی روز جهانی قدس در جمع خبرنگاران اظهار کرد: باور و اعتقاد راسخ داریم که وعده الهی در پیروزی صالحان و مظلومان جهان بر ظالمان و مستکبران قطعی است و در این حرکت نباید ناامیدی را به خود راه دهیم.

وی خاطرنشان کرد: دشمن امروز به هر وسیله ای متوسل شده تا امت اسلامی را در محاصره ظاهری قرار دهداما به معنای واقعی این سختی ها و مشکلات بر مقاومت و ایستادگی ملت های آزادیخواه افزوده است

استاندار اردبیل با محکومیت کشتار بی رحمانه مردم مظلوم غزه و رفح در ۶ ماهه اخیر گفت: این جنایت ها جز ناکامی و استیصال رژیم صهیونیستی هیچ نتیجه ای ندارد و نمایشی از اوج قساوت قلبی ظالمان روزگار است.

عاملی بیان کرد: در چنین شرایطی باید امت های اسلامی با وحدت و همدلی مانع از ادامه حیات رژیم صهیونسیتی شده و همراهی خود را با مظلومان روزگار به نمایش بگذارند.

استاندار اردبیل تصریح کرد: امروز و در راهپیمایی روز قدس نمایشی از پشتیبانی و حمایت از مردم مظلوم غزه و رفح را شاهد بودیم و این حرکت نقطه شروع شراشیبی و سرنگونی صهیونیستم خواهد بود.