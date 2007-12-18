پیکان و پگاه به تثبیت می اندیشند، پردیس و سایپا به صعود

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های لیگ برتر والیبال باشگاهای کشور فردا درغیاب تیم بانک صادرات مشهد که با قرعه استراحت روبه رو است با انجام 6 دیدار وارد هفته یازدهم می شود. این درحالیست که نتیجه دیدارهای قزوین و تهران تاثیرمستقیمی در رده های بالای جدول دارد.

بازیکنان پیکان که یکشنبه گذشته اولین باخت این فصل خود را از پگاه ارومیه متحمل شدند تنها با یک اختلاف امتیازدر صدر جدول قرار دارند. این تیم برای تثبیت این جایگاه باید برنده بازی خانگی فردا باشد. البته برای دست یابی به این هدف باید با تیمی روبه رو شوند که با 12 امتیاز در رده یازدهم جدول قرار دارد. با این حساب گل گهر سیرجان نمی تواند حریف قدری برای خودروسازان باشد. این در حالیست که رقیبان این تیم فردا بازی های سختی در پیش خواهند داشت.

پردیس متحد قزوین، پگاه ارومیه و سایپا هر سه با 16 امتیاز در رده های دوم تا چهارم قرار دارند. در این میان فردا قزوینی ها میزبان پگاه ارومیه هستند و سایپا با تیم همشهری خود یعنی اتکا دیدار می کند.

پیروزی پردیس و سایپا در بازی های فردا این دوتیم را به ترتیب به رده های دوم و سوم می رساند. این درحالیست که شاگردان رسول بنایی درتیم پگاه ارومیه که در آخرین بازی طلسم پیروزهای متوالی پیکان را شکستند برای حفظ جایگاه خود در مکان دوم جدول نیاز اساسی به کسب 2 امتیاز در قزوین دارند. ضمن اینکه باید بتوانند برتری معدل پوئن خود نسبت به سایپا را هم حفظ کند. در هر حال این سه تیم فردا روز پراسترسی خواهند داشت. چراکه باید علاوه بر دیدار خود نیم نگاهی هم به یک نبرد دیگر داشته باشند. برنامه این بازی ها به این شرح است:

* پیکان تهران - گل گهر سیرجان (تهران ساعت 16)

داوران: علی نژاد، شوشتری ناظر: راهجردیان

* پردیس متحد قزوین - پگاه ارومیه ( قزوین - ساعت 17)

داوران: حق بین، قاری ناظر: حاتمی

* سایپا تهران - اتکا تهران ( تهران - ساعت 18)

داوران: شاهمیری، سلیمانی ناظر: کشفی

سایر دیدارها هفته یازدهم رقابت های لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور طبق این برنامه انجام می شود:

استقلال گنبد - استیل آذین تهران ( گنبد - ساعت 17)

بازیکنان گنبد چند روز پیش بخشی از حقوق خود را دریافت کردند. آنها امید دارند با پیروزی دراین بازی خوش یمنی های این هفته را برای خود تکمیل کنند. درآن سوی میدان هم بازیکنان استیل آذین با این امید به گنبد می روند تا بتوانند حداقل در یکی از بازی های این هفته تیم سربلند میدان باشند چراکه آنها روز یکشنبه هم در تهران مغلوب سایپا شدند.

داوران: شفقی، ذوقی ناظر: صباغ

ارومدشت ارومیه - تربیت یزد (ارومیه - ساعت 18)

یزدی ها با 12 امتیاز درآستانه ملحق شدن به جمع سه تیم انتهای جدول هستند. آنها که هفته گذشته با قرعه استراحت روبه رو بودند با امید پیروزی و فاصله گرفتن از این لبه به ارومیه می روند. البته تیم میزبان بدش نمی آید در این بازی دومین پیروزی خود را جشن بگیرد.

داوران: فیروزی، میرزایی ناظر: بندری

پتروشیمی بندرامام - شهرداری همدان (ماهشهر - ساعت 18)

شاگردان ست کوویچ درصدد آن هستند تا در دومین بازی متوالی خانگی دومین برد متوالی خود را به دست بیاورند. این انگیزه باید حریف انگیزه ای شود که قصد جبران دارد. بازیکنان شهرداری همدان یکشنبه گذشته در ورزشگاه آزادی متحمل شسکت سنگینی برابر اتکا شدند. آنها دوست ندارند فردا شاهد دومین شکست خود دراین هفته باشند.

داوران: یگانه مجد، فولادی وندا ناظر: حداد

رده بندی تیم های شرکت در رقابت های لیگ برتر والیبال باشگاه های کشوربه این ترتیب است:

1- پیکان ( 18 امتیاز)

2- پگاه ارومیه (16 امتیاز)

3- پردیس متحد قزوین (16 امتیاز)

4- سایپا (16 امتیاز)

5- اتکا (14 امتباز)

6- شهرداری همدان (14 امتیاز)

7- بانک صادرات مشهد (13 امتیاز)

8- استیل آذین(13 امتیاز)

9- پتروشیمی بندرامام (13 امتیاز)

10- تربیت بدنی یزد (12 امتیاز)

11- گل گهر سیرجان (12 امتیاز)

12- ارومدشت ارومیه (11 امتیاز)

13- استقلال گنبد (10 امتیاز)