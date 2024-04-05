به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام خورشیدی صبح جمعه در راهپیمایی روز قدس بیجار اظهار کرد: مردم بصیر و انقلابی بیجار گروس در راهپیمایی روز قدس حضور گسترده دارند و باید قدر دان این حضور گسترده مردم بود.

وی افزود: امروز همه مردم دیار گروس به میدان آمده‌اند تا از مردم مظلوم غزه دفاع کنند.

حجت الاسلام خورشیدی اضافه کرد: فلسطین سرزمین مقدسی است که در بین همه ادیان اهمیت فراوانی دارد و قدس در نگاه اسلامی به خاطر مسجد الاقصی ارزش والایی دارد.

وی ادامه داد: این سرزمین محل تولد و بعثت و زندگی انبیا الهی و نخستین قبله گاه مسلمین است.

امام جمعه بیجار به اهمیت سرزمین فلسطین اشاره کرد و بیان داشت: فلسطین در عصر ظهور پایگاه دوم امام زمان (عج) است و جلوه گاه ظهور امام زمان و حضرت عیسی است و این سرزمین از وجود اشرار پاک سازی می‌شود

وی ادامه داد: راهپیمایی روز قدس منشأ وحدت جامعه اسلامی است و طبق فرمایش رهبر انقلاب جمعه اخر ماه رمضان به نام روز قدس نامگذاری شده که مورد توجه بسیاری از کشورها قرار گرفته است.

حجت الاسلام خورشیدی گفت: روز قدس در حمایت از مردم مظلوم فلسطین و تجدید بیعت با اسلام است.

وی به اهمیت روز قدس اشاره کرد و ابراز داشت: این اقدام رهبر انقلاب در نامگذاری روز قدس موجب غافلگیری دشمنان شد و در رأس این آمریکا و اسرائیل به دنبال تفرق اسلام هستند تا وحدت بین مسلمان از بین برود و با جنگ طایفه‌ای سعی در انجام این مهم دارند.

امام جمعه بیجار به اهمیت حضور مردم در این روز بزرگ و تاریخی اشاره و عنوان کرد: روز قدس امسال اهمیت زیادی دارد حضور شما مردم روزه دار مانند طوفان است که تحت تأثیر طوفان الاقصی قرار دارد و معادلات جهان را به هم ریخته است.

وی تاکید کرد: روز قدس امسال روز قدس پس طوفان الاقصی است و مبارک تر از روزهای قدس چهل و پنج سال گذشته است.

امام جمعه بیجار در بخش دیگری از سخنان خود ابراز داشت: امروز در حالی روز قدس برگزار می‌شود که آمریکای جنایتکار در حال تزلزل است در عراق و سوریه و دریای سرخ سیلی بر صورت آمریکا خورده است توسط جبهه‌ای که علیه صهیونیست به وجود آمده است.

حجت الاسلام خورشیدی اضافه کرد: از مهمترین برکات طوفان الاقصی اتحاد مسلمین است و ما یقین داریم اسرائیل غاصب به زودی نابود خواهد شد.