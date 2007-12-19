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۲۸ آذر ۱۳۸۶، ۹:۰۲

جشنواره تئاتر ماه امسال بهتر از دوره قبل برگزار شد

زری اماد که با نمایش "وصیت‌نامه خانم سارا" در چهارمین جشنوار تئاتر ماه حضور دارد، وضعیت برگزاری جشنواره را مطلوب توصیف کرد و شرایط آن را بهتر از سال گذشته دانست.

اماد درباره شرایط برگزاری جشنواره امسال تئاتر ماه به خبرنگار مهر گفت: "وضعیت برگزاری این گردهمایی تئاتری هر سال بهتر می شود. در چهار دوره برگزاری جشنواره که من حضور داشتم، برنامه ریزی و هماهنگی‌ها منسجم تر و دقیق‌تر شده است. به عقیده من، این جشنواره جزو معتبرترین و بهترین مراسم تئاتری کشور است."

وی ادامه داد: "گروه ما امسال به جهت جای تمرین و قرار گرفتن در مراحل مختلف انتخاب از سوی گروه ارزیابی جشنواره با هیچ مشکلی مواجه نبود. این در شرایطی است که وضعیت کمک هزینه‌ها نیز قابل قبول بود. همه این اتفاقات و شرایط در مدت زمانی کوتاه شکل گرفت و شرایط مساعدی را برای گروههای شرکت کننده به وجود آورد."

این کارگردان درباره کیفیت آثار شرکت کننده در بخش مسابقه نمایش های صحنه ای اظهار داشت: "کیفیت کارها متفاوت بود. هم کارهای خیلی خوب در جشنواره وجود دارد و هم آثاری که کیفیت متوسط داشتند. ولی در مجموع شرایط کیفی نمایش ها قابل قبول بود. به خصوص اینکه مضامین کارها با همدیگر از تفاوت زیادی برخوردار بود."

نمایش "وصیت نامه خانم سارا" داستان زنی است که در توهم خود داشته‌هایی ارزشمند دارد، در حالی که در واقعیت داشته‌هایی ارزشمندتر دارد که به خاطر توهم آنها را از بین می‌برد. امیر کربلایی زاده، بهروز فیاضی و زری اماد بازیگران، افشین ایزدیان آهنگساز و محمود عاشورزاده، سعید بهار و فرزاد میلانی گروه موسیقی نمایش هستند.

کد مطلب 607009

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