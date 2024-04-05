به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محمد حسن ابوترابی‌فرد در خطبه‌های نماز جمعه این هفته (۱۷ فروردین ماه) تهران، گفت: هرچند پیام رهبر عالیقدر انقلاب اسلامی درباره شعار سال جای بحث مفید و دقیقی را دارد، اما با توجه به اینکه در روز قدس قرار داریم، پرداختن به این حوزه را اگر خدای متعال توفیق داد به فرصت دیگر می‌سپارم.

خطیب موقت نماز جمعه تهران بیان کرد: در روز قدس پسا طوفان الاقصی قرار داریم که مبارک‌تر از همه روزهای قدس است. اکنون در کوران جنگ حماسه ساز غزه و در اوج قساوت صهیونیست‌ها و در شرایطی که دشمن شکست خورده و مأیوس، فاجعه آفرینی می‌کند، راهپیمایی روز قدس در جهان اسلام و در شرق و غرب و شمال و جنوب جهان پشتوانه محکم و بی‌بدیلی برای مجاهدان خط مقدم در غزه و مردم غیور فلسطین فراهم خواهد آورد.

وی افزود: روز قدس به عنوان روز بیعت با فلسطین نقش محوری در حمایت از آرمان فلسطین و مقاومت غزه ایفا خواهد کرد. سلام و صلوات خدا بر امام راحل که در آئین نامگذاری جمعه آخر ماه مبارک رمضان، طوفان الاقصی را مشاهده می‌کرد و روز قدس را نه روز رویارویی با اشغالگران سرزمین فلسطین، بلکه روز رویارویی امت اسلام و مستضعفان با اردوگاه استکبار می‌دانست.

خطیب موقت نماز جمعه تهران گفت: سلام خدا بر نایب حکیم و شجاع خمینی کبیر که با بصیرت و درایت آرمان فلسطین را در این سال‌های پرفراز و نشیب بین امواج فتنه‌ها، زنده، پویا و مشعشع برگزار می‌کنیم که نقشه جهان و منطقه در حال تغییر و تحول بنیادین است و جایگاه جهانی و موقعیت منطقه‌ای ایالات متحده در معرض تهدید و رژیم صهیونیستی در حال تجربه شکست‌های بزرگ و استثنایی است.

فلسطین به مسأله نخست جهان اسلام تبدیل شده است

وی افزود: از داستان پیمان ننگین کمپ دیوید به میزبانی مصر بیش از ۴۵ سال می‌گذرد، اما امروز نه نامی از سادات است و نه از حسنی مبارک! و در قلب جهان اسلام، ایران به یک قدرت بزرگ ملی و منطقه‌ای تبدیل گردیده است که راه را برای رشد و گسترش فرهنگ ناب اسلام فراهم آورده است و مسأله فلسطین را به مسأله نخست جهان اسلام تبدیل کرده است.

خطیب موقت نماز جمعه تهران گفت: عملیات طوفان الاقصی زلزله‌ای در ساختار سیاسی، نظامی و اقتصادی رژیم صهیونیستی ایجاد کرد و مدل جنگ نامتقارن محور مقاومت در غزه، لبنان، عراق و یمن، برتری نظامی این رژیم را به چالش کشیده است.

صهیونیست‌ها در غزه شاهد شکست همه‌جانبه هستند

وی افزود: در جنگ اراده‌ها، مقاومت اسطوره‌ای ملت مظلوم و مقاوم غزه اراده انسان مؤمن و الهام گرفته از عاشورا را در معرض نگاه جامعه جهانی قرار داده است. صهیونیست‌ها در غزه شاهد شکست همه جانبه سیاسی، نظامی و رسانه‌ای در افکار عمومی جهان هستند.

حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد تصریح کرد: این باعث محکومیت تل‌آویو در دادگاه حقوق بشر شورای امنیت و اجماع سازی در مجمع عمومی سازمان ملل به حمایت از غزه شد. صهیونیست‌ها مفهوم حقوق بشر را در مقابل نگاه بین‌المللی به سخره گرفتند و آمریکا و دیگر رژیم‌های غربی مدافع حقوق بشر در حمایت از آنها کف می‌زنند و پایکوبی می‌کنند. جهان مدرن به عصر جنگل بازگشته است.

امام جمعه موقت تهران گفت: برادران و خواهران عزیز، امت اسلامی، پشتوانه‌های قدرتمند غزه و فلسطین؛ تل آویو برای اینکه بتواند راهی برای خروج از بن‌بستی که نتیجه اشتباه محاسباتی او باشد پیدا کند، بازی خطرناکی را علیه مستشاران ایرانی در سوریه آغاز کرده است. در روز دوشنبه (۱۳ فروردین ماه) با جنگنده‌های رادارگریز از فراز جولان اشغالی با شش موشک ساختمان کنسولگری را هدف قرار داد. این حمله به لحاظ نقطه عملیات و موقعیت و جایگاه ویژه سردار سرلشکر زاهدی و افراد برجسته حاضر، حائز اهمیت است.

حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد گفت: صهیونیست‌ها در بحبوحه فشارهای بین‌المللی، شدت یافتن تنش‌ها در کرانه باختری، درگیری‌های گسترش یافته داخلی و گسترش اختلافات با شرکای غربی خود که در رسانه‌ها راه یافته است، دست به این اقدام زدند. این رژیم در طول ۶ ماه اخیر ضربات مرگباری را دریافت کرده که در طول ۷۵ سال گذشته بی‌سابقه بوده است. تل‌آویو تلاش می‌کند دمشق را ارض فرسایش بازدارندگی ایران کند.

وی افزود: این در حالی است که فلسطین اشغالی برای صهیونیست‌ها از غزه تا کرانه باختری و برای آمریکایی‌ها از عراق تا یمن عرصه فرسایشی است. امروز صهیونیست‌ها در غزه و کرانه باختری و جنوب لبنان و در دریای سرخ، چنان ضرباتی را دریافت کرده‌اند که فرود ده‌ها موشک بالستیک در سرزمین‌های اشغالی از ایجاد آن ضربات ناتوان است.

اقدامات مذبوحانه در دمشق و چابهار فاقد ارزش راهبردی و نظامی است

خطیب موقت نماز جمعه تهران تصریح کرد: صهیونیست‌ها و متحدانشان در میان امواج ساحل مدیترانه و دریای سرخ گرفتارند. اقدامات مذبوحانه در دمشق و چابهار در مسیر احیای قدرت بازدارندگی فروریخته تل‌آویو فاقد ارزش راهبردی و نظامی است، هرچند شهدای آن بسیار عزیز و ارجمند هستند و امروز بر دستان مردم و زنان تهرانی تشییع می‌گردند و وداع با آنها برای ملت عزیز و محور مقاومت سنگین است. به همین جهت ایران برای پاسخگویی، متناسب با حمله دشمن و با حوصله و دقت عمل می‌کند و قطعاً محاسبات دشمن را در هم خواهد ریخت.