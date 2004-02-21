عناوين روزنامه هاي عرب زبان چاپ لندن

* الحيات

- الزرقاوي اسطوره آمريكايي جاي بن لادن را مي گيرد.

- ايران: 50 درصد مشاركت، 60 درصد براي محافظه كاران بعد از اينكه زمان انتخابات تا شب به مدت سه بار تمديد شد.

- حكيم : القاعده درترور برادرم دست داشت.

- يك كارشناس امنيتي لبنان تاكيد كرد موافقت آريل شارون نخست وزير اسراييل با امضاي قرارداد تبادل اسرا باحزب الله به دليل فشارهاي اعمال شده بر وي بود.

- دويلپن در خرطوم: بحران دارفور امنيت و ثبات منطقه را تهديد مي كند.

* القدس العربي

- آزمايش قدرت ميان آيت الله سيستاني و اشغالگران در كربلا؛ انصار سني انفجارهاي بغداد و موصل را انجام دادند.

- سازمان اطلاعات مركزي آمريكا" سيا" مدير دفتر خود را در بغداد به دليل شكست در رخنه درمقاومت عراقي، بركناركرد.

-انتخابات ايران: استقبال گسترده و كم نظير و پيش بيني پيروزي محافظه كاران

- آمريكا، انتخابات ايران را به دليل رد صلاحيت اصلاح طلبان فاقد سلامت توصيف كرد.

- به دنبال توافقنامه اي تيم مرگ در دستگاه امنيت پيشگيرانه درغزه منحل شد، ياسر عرفات و سرهنگ محمد دحلان در پايان نشست خود كه تا پاسي از يشب ادامه يافت در مورد انحلال تيم موسوم يگان مرگ وابسته به دستگاه امنيت پيشگيرانه در نوار غزه به توافق دست يافتند.

- آژانس بين المللي انرژي اتمي: ليبي ، پلوتونيوم توليد كرده و اورانيوم غني شده وارد كرده است.

- شهر جده جولانگاه بزهكاران شده است.

- افزايش حملات عليه منافع يهوديان در انگليس

* الشرق الاوسط

- شعث به كشورهاي عربي حمله ور شد: هيچ چيزي كه براي حمايت از ما كافي باشد، انجام نداده اند.

- قذافي به نمايندگان آمريكايي: عرب به خاطر امتيازاتي كه داده ام مرا سرزنش مي كنند.

- درخواست از نشست آينده سران اتحاديه عرب در تونس براي بررسي لغو بدهي هاي سودان