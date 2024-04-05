به گزارش خبرگزاری مهر در کامیاران؛ حجت‌الاسلام والمسلمین برومند رازیانی صبح جمعه در مراسم روز قدس در کامیاران ضمن قبولی طاعات و عبادات روز داران در این ماه مبارک رمضان و با اشاره‌ای به فضیلت لیالی قدر در قرآن کریم اشاره اظهار کرد: امام راحل (ره) آ خرین هفته ماه مبارک رمضان را به نام قدس تعیین کردند که ایشان با تدبیر و درایت و آینده نگری مردم را به پاسداشت این روز فراخوانده است.

وی افزود: حرکت اخیر رژیم صهیونیستی در حمله به کنسولگری ایران در دمشق و اقدامات تروریستی در راسک که پشت پرده این جنایت هم زیر سر این جنایتکاران است، به خاطر نشانه گرفتن انسجام ملی و وحدت مسلمانان است.

وی ضمن محکوم کردن جنایت‌های رژیم صهیونیستی به ویژه در حمله به کنسولگری کشورمان که منجر به شهادت فرماندهان محبوب سپاه شد، بیان کرد: هر گونه حمله تروریستی و کشت و کشتار و خون ریختن مسلمانان در هر کجایی از عالم را محکوم می‌کنیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان یادآور شد: به شهادت رساندن فرماندهان خدوم سپاه آن هم با زبان روزه و در ماه مبارک رمضان که آن جنایتکاران صهیونیست از معرفت انسانی سوءاستفاده کرده‌اند، هیچ توجیهی ندارد و این اقدامات خلاف آئین اسلام و بشریت است.

وی با بیان اینکه اهل‌سنت به سهم خود و در کنار اهل تشیع یکصدا این جنایات رژیم صهیونیستی را شدیداً محکوم می‌کنیم، تصریح کرد: جهان اسلام بیدار نیستند و اغلب خواب هستند چراکه اگر همه مسلمانان و سران کشورهای اسلامی قیام می‌کردند، صهیونیست‌ها این کار را انجام نمی‌دادند و به کودکان و پیر زن و پیر مرد نیز تجاوز نمی‌کردند.

رازیانی افزود: جهان اسلام باید با صهیونیست‌ها ارتباط قطع کنند تا با این حرکتشان به آنان بفهمانند که هیچ جایگاهی میان مسلمانان و عالم ندارند.

به گفته وی حرکت اخیر رژیم صهیونیستی در حمله به کنسولگری ایران در دمشق و اقدامات تروریستی در راسک که پشت پرده این جنایت هم زیر سر این جنایتکاران است، به خاطر نشانه گرفتن انسجام ملی و خدشه به وحدت مسلمانان است.

در پایان قطعنامه قرآئت و مردم با شعار مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا خشم خود را از رژیم صهیونیستی اعلام و از مردم غزه دفاع کردند.