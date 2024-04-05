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۱۷ فروردین ۱۴۰۳، ۱۳:۰۱

مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان:

شیعه و سنی در کنار هم جنایات رژیم صهیونیستی را محکوم می‌کنند

شیعه و سنی در کنار هم جنایات رژیم صهیونیستی را محکوم می‌کنند

کامیاران_مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کردستان گفت: مردم شیعه و سنی در کنار هم با حضور در راهپیمایی روز قدس جنایات رژیم صهیونیستی را محکوم می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر در کامیاران؛ حجت‌الاسلام والمسلمین برومند رازیانی صبح جمعه در مراسم روز قدس در کامیاران ضمن قبولی طاعات و عبادات روز داران در این ماه مبارک رمضان و با اشاره‌ای به فضیلت لیالی قدر در قرآن کریم اشاره اظهار کرد: امام راحل (ره) آ خرین هفته ماه مبارک رمضان را به نام قدس تعیین کردند که ایشان با تدبیر و درایت و آینده نگری مردم را به پاسداشت این روز فراخوانده است.

وی افزود: حرکت اخیر رژیم صهیونیستی در حمله به کنسولگری ایران در دمشق و اقدامات تروریستی در راسک که پشت پرده این جنایت هم زیر سر این جنایتکاران است، به خاطر نشانه گرفتن انسجام ملی و وحدت مسلمانان است.

وی ضمن محکوم کردن جنایت‌های رژیم صهیونیستی به ویژه در حمله به کنسولگری کشورمان که منجر به شهادت فرماندهان محبوب سپاه شد، بیان کرد: هر گونه حمله تروریستی و کشت و کشتار و خون ریختن مسلمانان در هر کجایی از عالم را محکوم می‌کنیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان یادآور شد: به شهادت رساندن فرماندهان خدوم سپاه آن هم با زبان روزه و در ماه مبارک رمضان که آن جنایتکاران صهیونیست از معرفت انسانی سوءاستفاده کرده‌اند، هیچ توجیهی ندارد و این اقدامات خلاف آئین اسلام و بشریت است.

وی با بیان اینکه اهل‌سنت به سهم خود و در کنار اهل تشیع یکصدا این جنایات رژیم صهیونیستی را شدیداً محکوم می‌کنیم، تصریح کرد: جهان اسلام بیدار نیستند و اغلب خواب هستند چراکه اگر همه مسلمانان و سران کشورهای اسلامی قیام می‌کردند، صهیونیست‌ها این کار را انجام نمی‌دادند و به کودکان و پیر زن و پیر مرد نیز تجاوز نمی‌کردند.

رازیانی افزود: جهان اسلام باید با صهیونیست‌ها ارتباط قطع کنند تا با این حرکتشان به آنان بفهمانند که هیچ جایگاهی میان مسلمانان و عالم ندارند.

به گفته وی حرکت اخیر رژیم صهیونیستی در حمله به کنسولگری ایران در دمشق و اقدامات تروریستی در راسک که پشت پرده این جنایت هم زیر سر این جنایتکاران است، به خاطر نشانه گرفتن انسجام ملی و خدشه به وحدت مسلمانان است.

در پایان قطعنامه قرآئت و مردم با شعار مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا خشم خود را از رژیم صهیونیستی اعلام و از مردم غزه دفاع کردند.

کد مطلب 6070103

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