  1. استانها
  2. کرمان
۱۷ فروردین ۱۴۰۳، ۱۵:۴۵

پنجره مهر؛

برگزاری راهپیمایی روز قدس و حمایت کرمانی‌ها از فلسطین

برگزاری راهپیمایی روز قدس و حمایت کرمانی‌ها از فلسطین

کرمان_راهپیمایی روز جهانی قدس در پایتخت مقاومت جهان اسلام با حضور با شکوه مردم کرمان برگزار شد.

دریافت 140 MB

به گزارش خبرنگار مهر، راهپیمایی روز جهانی قدس امروز جمعه در شهر کرمان از ساعت ۱۰ صبح از میدان بسیج این شهر آغاز و در مصلی امام علی کرمان پایان یافت.

در راهپیمایی امروز مردم دیار شهید حاج قاسم سلیمانی، با شعارهای «مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل» از مردم مظلوم فلسطین حمایت کردند.

حضور پرشور مردم کرمان از اقشار و سنین مختلف پیر و جوان و زن و مرد چشمگیر بود.

در راهپیمایی روز قدس در کرمان مادرانی با کودکان خردسال و نوزاد خود که پرچم فلسطین را در دست داشتند آمده بودند تا به جهانیان نشان دهند کودکان مظلوم غزه هرگز تنها نیستند.

در راهپیمایی امسال روز قدس در کرمان شعار از طوفان الاقصی تا طوفان الاحرار فریاد زده شد تا بیانگر حمایت و همبستگی مردم کرمان با ملت فلسطین باشد.

در حاشیه راهپیمایی امسال روز قدس در شهر کرمان برنامه‌های فرهنگی و تبلیغی مختلف همانند نقاشی کودکان برای بچه‌های غزه و نشست بصیرتی روز جهانی قدس اجرا شد.

کد مطلب 6070136

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها