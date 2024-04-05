به گزارش خبرنگار مهر، راهپیمایی روز جهانی قدس امروز جمعه در شهر کرمان از ساعت ۱۰ صبح از میدان بسیج این شهر آغاز و در مصلی امام علی کرمان پایان یافت.

در راهپیمایی امروز مردم دیار شهید حاج قاسم سلیمانی، با شعارهای «مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل» از مردم مظلوم فلسطین حمایت کردند.

حضور پرشور مردم کرمان از اقشار و سنین مختلف پیر و جوان و زن و مرد چشمگیر بود.

در راهپیمایی روز قدس در کرمان مادرانی با کودکان خردسال و نوزاد خود که پرچم فلسطین را در دست داشتند آمده بودند تا به جهانیان نشان دهند کودکان مظلوم غزه هرگز تنها نیستند.

در راهپیمایی امسال روز قدس در کرمان شعار از طوفان الاقصی تا طوفان الاحرار فریاد زده شد تا بیانگر حمایت و همبستگی مردم کرمان با ملت فلسطین باشد.

در حاشیه راهپیمایی امسال روز قدس در شهر کرمان برنامه‌های فرهنگی و تبلیغی مختلف همانند نقاشی کودکان برای بچه‌های غزه و نشست بصیرتی روز جهانی قدس اجرا شد.