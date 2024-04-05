کشوری به نام اسراییل در روی زمین باقی نخواهد ماند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله هادی ملکوتی در حاشیه راهپیمایی روز قدس با بیان اینکه باید مقابل رژیمصهیونیستی مقاومت کرد، اظهار کرد: در قرآن کریم داریم که خداوند ذلالت را بر قوم یهود نصیب کرده است، هر کجا بروند اینها ذلیل هستند، مگر اینکه به طرف خدا برگشته و با مردم تعامل کنند.
وی افرود: در ادامه این آیات داریم آنان مشمول غضب دائمی خداوند قرار گرفتهاند، خداوند به خاطر این دلیل ذلیل و خوار کرد که پیامبران خدا را ذلیل و خوار میکنند.
وی ادامه داد: منطقه غرب آسیا در طول تاریخ منطقهای حساس بوده است؛ طول تاریخ بسیاری از انبیا الهی بودهاند تا به رشد بشریت واقع شوند؛ مهمترین منابع زیرزمینی در منطقه غرب آسیا است و دنیا به نفت و گاز این منطقه احتیاج دارد و به همین دلیل از نظر اقتصادی بعد از جنگ اول و دوم جهانی اهمیت مضاعفی پیدا کرد.
ملکوتی تاکید کرد: کانالها و آبراههایی مثل هرمز و… از مناطق مهم و سوق الجیشی است که میتواند معادلات اقتصادی را تعیین کند، منطقه خاورمیانه به شرق و غرب اشراف دارد تا دلالتی برعظمت این منطقه باشد.
وی خاطرنشان کرد: در طول تاریخ تمام لشکرکشیها در اینجا بوده است، چنگیز ناپلئون بناپارت تیمورلنگ همه بر این منطقه حکومت کردهاند.
وی گفت: مستکبرین سران این مملکتهای غرب آسیا را سعی کردهاند از گماشتههای به حکومت برسانند، ابرقدرتها که خود را کدخدای جهان میدانند، این حاکمان بدون اجازه آنان آب هم نخوردند.
این عضو خبرگان رهبری متذکر شد: شاه پهلوی در خاطرات خود دارد که همیشه بر خلاف پروتکلهای متعارف با سران غربی رفتار کرده و خود را در قامت شاه کشور مقابل آنان نمیدید.
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