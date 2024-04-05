خبرگزاری مهر گروه استان‌ها: هادی شمسی ثانی: همزمان با نخستین ماه مبارک رمضان در مردادماه ۱۳۵۸ بود که بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی با بینش و آینده‌نگری ژرف خود به مساله فلسطین، آخرین جمعه ماه ضیافت الهی را به عنوان «روز قدس» نامگذاری کردند.

طی این سال‌ها همواره مردم مسلمان در اقصی نقاط جهان با حضور در راهپیمایی روز جهانی قدس خشم و انزجار خود را از رژیم صهیونیستی به نمایش گذاشتند اما جنایات وحشیانه این رژیم اشغالگر در شش ماه گذشته بر علیه مردم بی پناه غزه به ویژه زنان و کودکان روز قدس امسال را به روزی متفاوت در این ۴۵ سال گذشته تبدیل کرد همان طوری که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب هم ۱۵ فروردین‌ماه امسال در دیدار با مسؤولان نظام فرمودند: «جنایتی که در غزّه دارد انجام می‌گیرد تا آنجایی که ما در تاریخ دوره‌های اواخر سراغ داریم؛ حالا آن گذشته‌های دور را درست نمیدانم، بی‌سابقه است؛ این‌جور جنایت کردن، این‌جور کشتار دسته‌جمعی، نسل‌کشی، حمله به زنان، حمله به کودکان، حمله به بیماران، حمله به بیمارستان‌ها، این فجایعی که در بیمارستان‌ها صورت گرفته، اصلاً چیزهای عجیبی است. جوری شده است که پرورش‌یافتگان در فرهنگ غربی، در اروپا و در خود کشور آمریکا هم می‌آیند با فریاد اعتراض می‌کنند»

علاوه بر این جنایت اخیر رژیم‌صهیونیستی در حمله به ساختمان کنسولگری جمهوری‌اسلامی ایران در دمشق، که منجر به شهادت جمعی از مستشاران نظامی ایران در سوریه شد یکی از دلایلی بود که حال و هوای امروز راهپیمایی قدس را در همه شهرهای ایران متفاوت‌تر از همیشه کرد و همان طوری که مقام معظم رهبری دو روز قبل اظهار امیدواری کرده بودند: «امیدواریم ان‌شاءاللّه ملّت ایران مثل همه‌ی موارد این بار هم در این روز بدرخشد؛ به حرمت محمّد و آل محمّد.» ملت ایران این بار باشکوه‌تر و پرشورتر از همیشه در راهپیمایی روز جهانی قدس درخشیدند.»

مردم مؤمن و روزه‌دار گناباد هم مانند سایر هموطنانمان در جای جای ایران اسلامی صبح امروز جمعه ۱۷ فروردین‌ماه قبل از ساعت شروع راهپیمایی خود را به میدان آزادگان این شهر رسانده بودند تا همگام با همه مسلمانان عالم اراده امت اسلامی در حمایت از آرمان قدس شریف را متجلی سازند.

قشرهای مختلف مردم از پیر و جوان، زن و مرد، کودک و بزرگ، استاد و دانشجو، روحانی و طلبه، کارمند و کارگر، هنرمند و ورزشکار و در یک کلام همه و همه آمده بودند تا با دفاع از ملت مظلوم و بی دفاع فلسطین، خشم و انزجار خود از جنایت‌های اسرائیل غاصب را فریاد بزنند.

در حاشیه برگزاری مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس در گناباد غرفه‌هایی از عکس و تمثال شهدای مدافع حرم هم برپا شده بود؛ همچنین در یکی از این غرفه‌ها که ایستگاه خیبر نام داشت، جوانان و نوجوانان در یک برنامه تیراندازی تصاویری از پرچم رژیم غاصب صهیونیستی را به عنوان سیبل تیرباران کردند. منقش کردن صورت کودکان با پرچم سه رنگ جمهوری اسلامی و پخش کلیپ‌ها و مستندهایی درباره غزه از دیگر برنامه‌های این غرفه‌ها بود.

هیچ مسلمانی نمی‌تواند به مساله فلسطین بی تفاوت باشد

امام جمعه گناباد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از مساله فلسطین به عنوان بزرگترین مساله جهان اسلام یاد کرد و افزود: مانند جنگ خندق همه اسلام در برابر کفر قرار گرفته است و هیچ مسلمانی نمی‌تواند به مساله فلسطین بی تفاوت باشد.

حجت‌الاسلام حسن صادقی‌نسب تصریح کرد: بحمدالله از یکسو حزب الله لبنان، انصارالله یمن، حشد الشعبی عراق، ایران و سوریه از فلسطین حمایت می‌کنند و از سوی دیگر آنقدر صهیونیست‌ها وحشی گری کردند که حتی اروپا و آمریکا هم برای حفظ آبروی خودشان علاقه به کمک بیشتر را ندارند.

وی با اشاره به حضور باشکوه و پرشور مردم در راهپیمایی روز جهانی قدس گفت: همه امت اسلامی در این روز با تمام وجود به صحنه آمده‌اند تا ضمن ابراز تنفر از صهیونیست‌ها، مراتب حمایت کامل خود را از فلسطین اعلام کنند.

دیدن داغ مادران غزه سخت است

کریمی مادر گنابادی که به همراه فرزند خردسالش در این راهپیمایی شرکت کرده بود در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: رژیم کودک‌کش اسرائیل همواره به ویژه در این چند ماه با جنایات فجیع خود صحنه‌هایی را رقم زده که دل هر انسان آزاده‌ای را به درد می‌آورد و شرکت ما در راهپیمایی کوچک‌ترین کاری است که می‌توانیم انجام دهیم.

این مادر در حالی که نظاره‌گر شادی فرزندش از حضور در این اجتماع مردمی بود با بغض و اندوه می‌گوید: دیدن تصاویر این روزهای غزه به ویژه دیدن داغ مادران برای همه بخصوص مادران واقعاً سخت و جانکاه است.

ثبت هولناک‌ترین فجایع قرن توسط رژیم صهیونیستی

پرستار ۳۰ ساله‌ای هم که در این راهپیمایی حاضر بود در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: با وجود اینکه بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، کادر درمان و بیماران بر اساس همه تعهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی حتی در زمان جنگ هم باید تحت محافظت قرار داشته باشند اما خوی درنده رژیم صهیونیستی با حمله به بیمارستان‌ها هولناک‌ترین فجایع قرن را ثبت کردند.

او می‌گوید: تا قبل از جنایات این رژیم منحوس چیزهایی مثل کودک‌کشی را شنیده بودیم اما در این چند ماه بارها و بارها چنین صحنه‌های غم‌انگیزی را در سایه سکوت مجامع بین‌المللی شاهد بودیم و امروز فرصت خوبی برای نمایش اتحاد مسلمانان و همه انسان‌های آزاده دنیا در برابر این وحشی‌گری‌ها است.

مؤمنان روزه‌دار گنابادی که علاوه بر تصاویری از مقام معظم رهبری و شهدای جبهه مقاومت، پرچم فلسطین و پلاکاردهایی با نوشته‌های «مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل»، «طوفان الاقصی»، «غزه مظلوم مقتدر» و «القدس لنا» هم در دست داشتند با سردادن شعارهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر آمریکا» مسیر خیابان امام خمینی، چهار راه شهید احمدیان مقدم، میدان غدیر و میدان امام خمینی (ره) را پیمودند.

سخنرانی حجت الاسلام مهدی عابدی نماینده اسبق ولی فقیه در سپاه مشهد و قرائت قطعنامه در مسجد جامع و مصلای امام خمینی (ره) پایان بخش مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس شهر گناباد در سال ۱۴۰۳ بود.