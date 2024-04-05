حمله به مراکز دیپلماتیک نشانه ترس رژیم صهیونیستی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین عسگر دیرباز ظهر جمعه در سخنرانی پس از راهپیمایی روز قدس ارومیه که در مصلای امام خمینی شهر برگزار شد، اظهار کرد: سرعت زوال اسرائیل تشدید شده و امروزه در باتلاق افتاده و هرچه بیشتر تلاش می‌کند بیشتر در این باتلاق فرو می‌رود.

وی ادامه داد: اگر امروز دنیا شاهد است که در روز قدس، نه فقط مردم مسلمان در کشورهای اسلامی، بلکه تمامی مردم آزادی خواه در دفاع از آرمان فلسطین و علیه اسرائیل شعار می‌دهد و اگر مردم غزه و فلسطین ایستادگی کردند، بخاطر این است که مبارزات مردمی شده است.

حجت الاسلام دیرباز تاکید کرد: پشتیبان اصلی اسرائیل، آمریکاست و اگر آمریکا دست از حمایت رژیم کودک کش اسرائیل بردارد، این رژیم با سرعت سقوط خواهد کرد.

مبارزه با رژیم صهیونیستی به آرمان جهانی تبدیل شده است

نماینده مردم آذربایجان‌غربی در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به مبارزات مردمی بی امان در فلسطین و غزه علیه اسرائیل غاصب گفت: در سایه این مبارزات، مبارزه با رژیم صهیونیستی، استکبار جهانی و پشتیبانان این رژیم غاصب به آرمانی جهانی تبدیل شده است.

وی با بیان اینکه امام خمینی (ره) در این زمینه خط مشی خاص خود را داشت، اظهار کرد: خیلی‌ها در طول تاریخ با ظلم و فساد مبارزه کردند ولی حضرت امام (ره) مبارزه را مردمی کرد و خواست تا مردم خودشان در صحنه باشند و برعلیه ظلم و ستم قیام کنند.

نماینده مردم آذربایجان غربی در مجلس خبرگان رهبری اضافه کرد: بعد از ایشان مقام معظم رهبری مبارزات علیه اسرائیل غاصب را به سمت توده‌های مردم کشاندند و مردم آزاده دنیا نیز در این مسیر گام‌های بلندی برداشتند.

حماس و جهاد اسلامی از دل مردم غزه و فلسطین سربرآورده است

وی با بیان اینکه ایشان در یک زمان با توجه به پیش بینی‌های خود فرمودند مردم فلسطین باید مسلح شوند، ادامه داد: وقتی این مبارزات مردم به کمک حزب الله و سایر کشورها ساماندهی شد، محور مقاومت شکل گرفت و سپاه قدس و حاج قاسم به میدان آمدند و توده‌های مبارزات مردمی را ساماندهی کردند و این موضوع نقطه عطفی در مبارزات مردم فلسطین علیه اسرائیل غاصب شد.

حجت الاسلام دیرباز گفت: اگر دنیا امروز شاهد است در روز قدس تمامی بشریت حتی در دل آمریکا در دفاع از آرمان فلسطین به میدان آمده و برعلیه اسرائیل شعار می‌دهد، به علت این است که مبارزات، مردمی شده است.

وی با بیان اینکه در این وقایع اخیر عده‌ای می‌خواستند این حرکت جهادی مردم فلسطین را به ملت ایران منتسب کنند ولی مقام معظم رهبری فرمودند خود مردم غزه قیام کردند، اضافه کرد: حماس و جهاد اسلامی از دل مردم غزه و فلسطین سر برآورده است و تا وقتی این مبارزه به این مردم متصل است، ادامه خواهد داشت.

نماینده مردم آذربایجان غربی در مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه از سال‌ها پیش غزه در محاصره بود و بردن سلاح ممنوع بوده است، ادامه داد: مردم غزه و فلسطین از سال‌ها قبل تونل‌های چند لایه حفر کرده اند و مردم این دیار اگر ایستاده‌اند به این جهت است که مبارزات شأن مردمی شده است وامروز ثمره این حضور در میدان در روز قدس را در کل کره زمین می‌بینید.

حجت الاسلام دیرباز اضافه کرد: رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر با مسؤولان نظام فرمودند که اسرائیل رو به زوال بود ولی سرعت زوالش تشدید شد و حالا در باتلاقی است که هر چه تلاش می‌کند بیشتر در آن فرو می‌رود و اقدامات تروریستی در کرمان و حمله تروریستی در چابهار و حمله موشکی به بخش کنسولی ایران در دمشق همه نشان از زوال و ناتوانی اسرائیل است.

در پایان این راهپیمایی قطعنامه پایانی قرائت شد و حاضران با تکبیر آن را تأیید کردند.