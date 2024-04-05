منطقه را باید از لوث وجود آمریکا تطهیر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد جعفرزاده در خطبه های این هفته نماز جمعه با اشاره به سالروز قطع رابطه با آمریکا اظهار کرد: قطع رابطه آمریکا با ایران از الزامات استمرار حیات طیبه انقلاب ملت ایران است. انقلابی که ایران را از گردونه وابستگی به آمریکا، خارج ساخته، سلطه منطقه‌ای آمریکا را تهدید کرده؛ و به علت حمایت از نهضت‌های آزادیخواهانه منطقه، شرایط را برای آمریکا چالشی کرده است.

وی خاطرنشان کرد: بازگشت امید به منطقه از طریق حمایت ایران از حرکت جوامع منطقه، شیطان بزرگ را به شدت به وحشت انداخته و جنایات بزرگی که در منطقه جریان دارد، آخرین مقاومت‌های غرب در برابر پیشروی مردم آزادیخواه منطقه به شمار می‌رود.

جعفرزاده گفت: سیاست راهبردی «اخراج آمریکا از منطقه‌ی غرب آسیا»، سیاستی است که ضرورت آن به تأمین منافع ملی ایران و سایر کشورها و ملت‌های این منطقه بازمی‌گردد.

امام جمعه شهرستان اصلاندوز بیان کرد: حضور و دخالت آمریکایی‌ها در غرب آسیا عامل بحران‌آفرینی، بی‌ثبات‌سازی، ناامنی و اختلاف است و این مسأله با همکاری متقابل ملتها و دولت های این منطقه می‌تواند پایان یابد.

جعفرزاده با اشاره به فرارسیدن عید سعید فطر تصریح کرد: حکمت روزه ماه مبارک رمضان، رسیدن به مقام متقین است.از زیباترین و نورانی‌ترین ابعاد فضیلت تقوا این است که مقام متقین، شاهراه نیل به مقام ابرار است.

وی بیان کرد: راستی و راستگویی ابرار از اینجا روشن می‌شود که اعمال و رفتارشان از هر نظر با اعتقاد و ایمانشان هماهنگ است، و تقوای آنها از اینجا معلوم می‌شود که آنها با التزام عملی بر ایمان، مواسات، اقامه صلاة، ولایت‌مداری و صبر، هر دو رابطه عبودیت، یعنی رابطه با خالق و رابطه با خلق را محقق می‌سازند.

امام جمعه اصلاندوز ادامه داد: شیرین‌ترین بخش بحث در مقام ابرار این است که ابرار به مقام منّا اهل البیتی می‌رسند. فقط باید مراقب باشیم خودمان با بی‌لیاقتی‌های خودمان، خودمان را از این بیت بیرون نکنیم.

جعفرزاده اظهار کرد: در فرهنگ قرآن یک چیز خطرناک، با مقام بِرّ و ابرار در تنافی و تعارض است و آن عبارت است از «إثم و عُدوان» «إثم» گناهانی است که جنبه فردی دارد و زیان آن متوجه خود انسان می‌شود و «عُدوان» گناهانی است که سبب تعدی بر حقوق دیگران هم هست و زیان آن به دیگران می‌رسد.

خطیب جمعه اصلاندوز با قدردانی از حضور باشکوه مردم در راهپیمایی روز قدس با تاکید بر مرگ قوانین بین‌الملل در غزه خاطرنشان کرد: سوگمندانه لحظه لحظه حیات خبیثه جرثومه فساد اسرائیل، جلوه بارز جرم و جنایت در نظام حقوق بین‌الملل است.

جعفرزاده اظهار کرد: در فاجعه غزه صهیونیست‌ها عناوین حقوق بشری‌ای مثل «جنایت جنگی»، «جنایت علیه بشریت» و «نابودگری نژادی» را به بدترین، بی‌سابقه‌ترین و زشت‌ترین شکل خود به نمایش گذاشتند و مفهوم حقوق بشر را به تمسخر و چالشی جهانی و تاریخی کشیدند.

وی افزود: آنچه جوامع بشری مقررات حقوقی در طول چند دهه و قرن تنظیم کرده بودند تا دردهای انسان‌ها در زمان جنگ کاهش یابد، همه و همه در جنگ غزه نقض شد و جهان به عصر جنگل بازگشت.

امام جمعه شهرستان اصلاندوز با محکوم کردن حمله به کنسولگری ایران در دمشق توسط رژیم صهیونیستی و تبریک و تسلیت شهادت سرداران سرافراز اسلام به تبیین ابعاد این حادثه پرداخت و عنوان کرد: اقدام تروریستی حمله به کنسولگری ایران در دمشق توسط رژیم صهیونیستی سطحی دیگری از طرح واشنگتن برای خروج از بن‌بست پرونده‌های موجود است.

جعفرزاده گفت: پس از شروع عملیات طوفان الاقصی کابینه نتانیاهو بارها با ترور فرماندهان و مستشاران نظامی ایران در سوریه و لبنان سعی کرد پای ایران را به جنگی فراگیر در منطقه خاورمیانه باز کند و به این بهانه پرونده‌های موجود خود با ایران، حزب‌الله و حماس را با کمک ایالات‌متحده و غرب ببندد.

وی افزود: اما هر بار پس از اقدامات تروریستی رژیم صهیونیستی و ترور فرماندهان ایرانی قوه عاقله در تهران صبری راهبردی را پیشه کرد و جواب اقدامات این رژیم را نیروهای جبهه مقاومت خود در منطقه داده است.

امام جمعه شهرستان اصلاندوز تصریح کرد: باید به این نکته اشاره داشت که با توجه به شرایط میدانی و بین‌المللی رژیم صهیونیستی هرگونه اقدام احساسی و ورود به درگیری مستقیم می‌تواند حکم نجات رژیم صیونیستی از باتلاقی که در آن فرو رفته باشد.