به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام اسماعیل بحرانی در خطبه‌های نماز جمعه آبدان ضمن تشکر از حضور باشکوه مردم روزه دار آبدان در راهپیمایی روز جهانی قدس اظهار کرد: حضور مردم در راهپیمای روز جهانی قدس مشت محکمی بود بر دهان یاوه گویان و بدخواهان به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بود.

وی یادآور شد: راهپیمایی روز جهانی قدس امسال متفاوت برگزار شد و روز قدس باید زنده بماند.

بحرانی با اشاره به طوفان اقصی افزود: تنها راه مقاومت مردم فلسطین ایستادگی است و شهید حاج قاسم سلیمانی هم شهید راه قدس بود.

امام جمعه موقت آبدان ادامه داد: آمریکا و اسرائیل در حال نابودی هستند و اقدامات وحشیانه رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار مصداق عینی جنایات جنگی و نسل کشی است و امروزه شعار ملت آزادی خواه جهان شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل است.

ایشان در پایان حمله توریستی در سیستان و بلوچستان و همچنین دفتر کنسولگری ایران در دمشق که منجر به شهادت سردار زاهدی و همرزمان شد را محکوم کرد.