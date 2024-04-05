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۱۷ فروردین ۱۴۰۳، ۱۴:۰۲

امام جمعه موقت آبدان:

حضور مردم در مراسم روز جهانی قدس سیلی محکمی به یاوه‌گویان بود

حضور مردم در مراسم روز جهانی قدس سیلی محکمی به یاوه‌گویان بود

بوشهر - امام جمعه موقت آبدان گفت: حضور مردم در مراسم روز جهانی قدس سیلی محکمی به یاوه‌گویان بود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام اسماعیل بحرانی در خطبه‌های نماز جمعه آبدان ضمن تشکر از حضور باشکوه مردم روزه دار آبدان در راهپیمایی روز جهانی قدس اظهار کرد: حضور مردم در راهپیمای روز جهانی قدس مشت محکمی بود بر دهان یاوه گویان و بدخواهان به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بود.

وی یادآور شد: راهپیمایی روز جهانی قدس امسال متفاوت برگزار شد و روز قدس باید زنده بماند.

بحرانی با اشاره به طوفان اقصی افزود: تنها راه مقاومت مردم فلسطین ایستادگی است و شهید حاج قاسم سلیمانی هم شهید راه قدس بود.

امام جمعه موقت آبدان ادامه داد: آمریکا و اسرائیل در حال نابودی هستند و اقدامات وحشیانه رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار مصداق عینی جنایات جنگی و نسل کشی است و امروزه شعار ملت آزادی خواه جهان شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل است.

ایشان در پایان حمله توریستی در سیستان و بلوچستان و همچنین دفتر کنسولگری ایران در دمشق که منجر به شهادت سردار زاهدی و همرزمان شد را محکوم کرد.

کد مطلب 6070269

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