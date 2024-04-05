نوید حاجی بابایی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت پایدار جو در سه روز آینده، اظهار داشت: وزش باد طی این مدت پدیده غالب بیشتر مناطق استان اصفهان است.
وی اضافه کرد: طی روز یکشنبه ۱۹ فروردین تا پایان هفته شرایط تشدید ناپایداریهای جوی به صورت افزایش ابر، وزش باد و رگبار بهاری پیش بینی میشود.
معاون توسعه و پیشبینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان با بیان اینکه میانگین دمای هوای استان کماکان طی ۲۴ ساعت آینده بین ۲ تا سه درجه افزایش دارد، افزود: بیشینه دمای هوای کلانشهر اصفهان در گرمترین ساعات امروز ۲۳ درجه سلسیوس بالای صفر و کمینه آن بامداد فردا به ۱۱ درجه سلسیوس بالای صفر میرسد.
به گفته حاجیبابایی، خور وبیابانک با بیشینه دمای ۳۲ درجه سلسیوس بالای صفر و بویین میاندشت با کمینه دمای ۲ درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان خواهند بود.
نظر شما