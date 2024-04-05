گنبد آهنین رژیم صهیونیستی سرابی بیش نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام احد آزادیخواه ظهر امروز در جمع راهپیمایان روز جهانی قدس بیان کرد: دنیا فهمیده منطق آمریکا و اسرائیل کشتار کودکان و حمله به زنان مظلوم و بیدفاع است پس سیل خروشان مردمی طومار آنها را در هم خواهد پیچید.
وی با بیان اینکه باید در این روزها به عملیات طوفانالاقصی و آثار و اهمیت آن بیش از گذشته اشاره کنیم اظهار کرد: دیدید گنبد آهنین رژیم صهیونیستی که با کلی لاف گفته بودند اگر پشه در هوا پر بزند آن را هدف قرار میدهیم سرابی بیش نبود.
آزادیخواه با بیان اینکه هیمنه پوشالی اسرائیل توسط سپاه مسلمین در هم شکسته شد و تلآویو آژیر خطر خود را بعد از این اتفاق به صدا درآورد گفت: عملیات طوفانالاقصی حالا حالاها برای اسرائیل درس عبرت خواهد بود.
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اسراییلیهای بزدل چون نتوانستند حماس را شکست دهند دست به کشتار زنان و کودکان میزنند تصریح کرد: شک نکنید اسرائیل روزی سیلی سختتری از امروز خواهد خورد.
وی با بیان اینکه اسرائیل مرد میدان نیست که اگر بود به کودکان و زنان حملهور نمیشد گفت: مردم غزه در غم نبود پدر و برادر و خواهر و مادر و کودکان خود هستند؛ صبح بیدار میشوند و تا شب که میخوابند کنار تمام اعضای خانواده نیستند بابد از غربیها پرسید این است حقوق بشر شما؟ ای لعنت بر حقوق بشر شما و ننگ بر استبداد آمریکایی که از این جنایات به اسم حقوق بشر دفاع میکند.
آزادیخواه با بیان اینکه دنیا فهمیده منطق آمریکا و اسرائیل کشتار کودکان و حمله به زنان مظلوم و بیدفاع است خطاب به استکبار گفت: این سیل خروشان مردمی که از کشتار شما بیزار هستند حتماً طومار شما را در هم میپیچند.
وی گفت: این روزها تمام مردم دنیا در خیابانها علیه رژیم غاصب و اشغالگر قدس به خیابانها آمده اند و هرچقدر به محبوبیت سردار سلیمانی در حال افزایش است تنفر و انزجار از اسرائیل نیز بیشتر و بیشتر میشود.
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