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۱۷ فروردین ۱۴۰۳، ۱۶:۳۶

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حاشیه های راهپیمایی روز قدس ۱۴۰۳ در زنجان

حاشیه های راهپیمایی روز قدس ۱۴۰۳ در زنجان

زنجان-راهپیمایی روز جهانی قدس در زنجان که با حضور اقشار مختلف مردم برگزار شد، همراه با صحنه های به یادمانی و بی نظیر بود.

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به گزارش خبرنگار مهر، راهپیمایی روز جهانی قدس در زنجان که با حضور اقشار مختلف مردم برگزار شد، همراه با صحنه‌های به یادمانی و بی نظیر بود.

حاشیه های راهپیمایی روز قدس ۱۴۰۳ در زنجان

امروز آحاد مختلف مردم در این راهپیمایی شرکت کرده‌اند تا فریاد بزنند رژیم جعلی اسرائیل آخرین نفس‌های شوم و منحوس خود را می‌کشد و به زودی از آخرین جنایت ددمنشانه و تروریستی خود در حمله به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در دمشق و به شهادت رساندن سرداران محمدرضا زاهدی و محمد هادی حاج رحیمی و پنج تن از همراهان آنها پشیمان خواهند شد.

حاشیه های راهپیمایی روز قدس ۱۴۰۳ در زنجان

امروز در روز قدس زنجانی‌ها تصاویر شهدای اخیر محور مقاومت و شهید سردار سلیمانی را در ستانشان داشتند تا به جهانیان اعلام کنند که ملت ایران همواره به راه و گفتمان شهدای محور مقاومت که همانا آزادی فلسطین و نابودی رژیم منحوس اسرائیل است، تاکید دارند.

حاشیه های راهپیمایی روز قدس ۱۴۰۳ در زنجان

مردم فهیم و ولایتمدار در نقاط مختلف استان زنجان بار دیگر به صحنه آمده‌اند و در مقطع حساس و تأثیرگذار که رژیم جعلی اسرائیل یا وقاحت و درندگی مردم بی گناه غزه را به خاک خون می‌کشد، با شرکت در راهپیمایی باشکوه روز قدس پشتیبانی خود را از ملت مظلوم فلسطین به جهانیان اعلام کردند.

کد مطلب 6070290

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