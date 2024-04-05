حاشیه های راهپیمایی روز قدس ۱۴۰۳ در زنجان

به گزارش خبرنگار مهر، راهپیمایی روز جهانی قدس در زنجان که با حضور اقشار مختلف مردم برگزار شد، همراه با صحنههای به یادمانی و بی نظیر بود.
امروز آحاد مختلف مردم در این راهپیمایی شرکت کردهاند تا فریاد بزنند رژیم جعلی اسرائیل آخرین نفسهای شوم و منحوس خود را میکشد و به زودی از آخرین جنایت ددمنشانه و تروریستی خود در حمله به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در دمشق و به شهادت رساندن سرداران محمدرضا زاهدی و محمد هادی حاج رحیمی و پنج تن از همراهان آنها پشیمان خواهند شد.
امروز در روز قدس زنجانیها تصاویر شهدای اخیر محور مقاومت و شهید سردار سلیمانی را در ستانشان داشتند تا به جهانیان اعلام کنند که ملت ایران همواره به راه و گفتمان شهدای محور مقاومت که همانا آزادی فلسطین و نابودی رژیم منحوس اسرائیل است، تاکید دارند.
مردم فهیم و ولایتمدار در نقاط مختلف استان زنجان بار دیگر به صحنه آمدهاند و در مقطع حساس و تأثیرگذار که رژیم جعلی اسرائیل یا وقاحت و درندگی مردم بی گناه غزه را به خاک خون میکشد، با شرکت در راهپیمایی باشکوه روز قدس پشتیبانی خود را از ملت مظلوم فلسطین به جهانیان اعلام کردند.
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