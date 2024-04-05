روز قدس نماد اتحاد جهان اسلام در حمایت از مردم فلسطین است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن عباسی ظهر جمعه در آئین راهپیمایی روز قدس در مهاباد اظهار کرد: عزم و اراده مسلمانان برای پایان دادن به جنایتهای زورگویان عالم علیه مردم مظلوم فلسطین در روز قدس نمود مییابد.
وی اضافه کرد: ۷۵ سال قبل آمریکای جنایتکار و همپیمانان آنها برای حفظ و چپاول منابع خاورمیانه دست به تشکیل رژیم غاصب صهیونیستی زدند که تا به امروز هم به کشتار زنان و کودکان مردم بی دفاع و مظلوم فلسطینی ادامه میدهند.
فرماندار مهاباد با بیان اینکه تاکنون بیش از ۳۳ هزار نفر طی چندماه گذشته در غزه مظلوم شهید شده اند، افزود: اسرائیل از زوال و نابودی خود در هراس بوده و با اقدامات تروریستی و جنایت خود در راستای جبران شکستهایی است که البته هیچگاه پاک نخواهد شد.
عباسی دفاع از کشور را در مقابل تجاوز بیگانگان طبق قوانین بین المللی مجاز دانست و گفت: تنها رمز موفقیت در مقابل زورگویی و جنایتهای رژیم غاصب صهیونیستی دفاع و مقاومت است.
وی تاکید کرد: رزمندگان اسلام و فرماندهان نظامی در آینده نزدیک درس سختی به جنایتهای این رژیم کودک کش داده و اقدامات آنها را بی پاسخ نخواهند گذاشت.
در پایان این مراسم نیز قطعنامه راهپیمایی روز جهانی قدس قرائت شد و راهپیمایی کنندگان با فریادهای الله اکبر آن را تأیید کرده و در پایان پرچم آمریکا و رژیم صهیونیستی را به آتش کشیدند.
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