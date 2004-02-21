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۲ اسفند ۱۳۸۲، ۱۴:۱۴

معاون امور زندانها در قوه قضاييه در گفتگو با " مهر " :

تخريب سلول هاي انفرادي در تهران پايان يافت

معاون امور زندانها در قوه قضاييه گفت : مرحله تخريب سلول هاي انفرادي در استان تهران پايان يافته و در حال حاضر بازسازي اين اماكن آغاز شده است .

محمود سالاركيا در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود : تخريب سلول هاي انفرادي در سراسر زندانهاي كشور تقريبا مراحل پاياني را طي مي كند و در برخي استانهاي كشور نيز در حال انجام است .

وي در خصوص تاكيد رييس قوه قضاييه در برخورد شديد با پديده ربا خواري گفت : بخشنامه رييس قوه قضاييه به طور حتم در كاهش پرونده هاي ربا خواري و تعداد زندانيان مربوط به اينگونه جرايم موثر واقع خواهد شد .

معاون امور زندانها در قوه قضاييه تصريح كرد : در حال حاضر  كمتر از 3 درصد زندانيان استان تهران  به علت ربا خواري در زندان بسر مي برند  و اين روند به مراتب با بخشنامه رييس قوه قضاييه كاهش بيشتري پيدا خواهد كرد .

کد مطلب 60703

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