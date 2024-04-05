روز قدس جریانی عبادی و سیاسی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام وعد مرادبیگی مرادبیگی ظهر جم در جمع راهپیمایان روز جهانی قدس شهر ایلام با تقدیر از حضودشمن‌شکن آنها اظهار کرد: امروز راهپیمایی روز قدس در تمام دنیا بااقتدار در حمایت از مردم مظلوم غزه و فلسطین حاضر شدند و نشان‌دادن که حامیان اصلی این مردم مظلوم همین یاوران رهبری و امام در دنیا و جهان اسلام هستند.

منتخب مردم استان ایلام در مجلس خبرگان رهبری در ادامه به بیان چرایی و شکل‌گیری رژیم جعلی صهیونیستی پرداخت و گفت: اگر در اعماق سیاست این رژیم جعلی نظر و مطالعات داشته باشیم علت شکل‌گیری این دولت جعلی تشکیل یک ابرقدرت در منطقه جهان اسلام بوده است.

وی با بیان اینکه چرا این رژیم، فلسطین را به‌عنوان محل شکل‌گیری خود انتخاب کرده تصریح کرد: فلسطین از چند نظر حائز اهمیت است چرا که این منطقه به‌واسطه دسترسی به دریا و همچنین دارابودن ذخایر ارزشمند خدادادی می‌توانست به مرکز ارتباط جهانی تبدیل شود و به همین علت یک منطقه راهبُردی محسوب می‌شود.

حجت‌الاسلام مرادبیگی افزود: ایجاد محیطی جهت دسترسی غرب به جهان و دول اسلامی و همچنین واپایش خاورمیانه و دریای سرخ این منطقه از دیگر موارد پر اهمیت در ایجاد این رژیم جعلی بوده است.

منتخب خبرگان رهبری به حمایت‌ها از این رژیم اشاره و بیان داشت: این رژیم جعلی برای تداوم حکومت خود نیاز به حمایت‌هایی داشت و سازمان‌های جهانی در واقع با اقدامات خود زمینه‌ساز حمایت از این رژیم را فراهم کردند چرا که شکل‌گیری صهیونیست در منطقه در واقع راه برای ورود غرب و همچنین جلوگیری از بیداری جهان اسلام و همچنین واپایش سیاست‌های آنها با اعمال‌نفوذ صورت خواهد گرفت.

وی شناخت این رژیم را دارای اهمیت دانست و اظهار کرد: در همان سال‌های ابتدایی تشکیل این رژیم جعلی علمای جهان اسلام در قم، نجف، مشهد و در رأس آنها امام راحل ذات خبیث این رژیم را شناخته و در سخنرانی‌های افشاگرانه آن را برای مردم بازگو کردند که رژیم صهیونیستی به دنبال قبضه کردن جهان اسلام است.

حجت‌الاسلام مرادبیگی گفت: در واقعیت نیز رژیم صهیونیستی با اقدامات خود به معنای واقعی به دنبال نابودی جهان اسلام بود و برای آن برنامه‌ریزی داشت.

وی در ادامه به اهداف این رژیم پرداخته و عنوان داشت: آنها در تشکیل رژیم جعلی به دنبال گسترش چند تفکر در دنیا بودند اول اینکه یهود حق اول بوده و بقیه مردم انسان‌نما هستند و زندگی تنها حق یهودیان است تا این خط فکری را در بین یهودیان نیز پیش برده و در واقع یهود را ابزار پیشرفت کردند.

وی ادامه داد: یکی دیگر از مبانی فکری این رژیم بحث کشتار و ترور در دنیا بود که براین‌اساس با گسترش آن ضمن ایجاد رعب و وحشت در دولت‌های اسلامی، به دنبال نابودی جهان اسلام بوده که بعداً بتوانند بر تمام دنیا نیز تسلط یابند.

منتخب ایلام در خبرگان رهبری بیان داشت: اما با آمدن امام راحل و شکل‌گیری انقلاب اسلامی تاریخ تحول در دنیا عوض شد و در واقع ورق به نفع جهان اسلام برگشت چرا که رهبر انقلاب با راه‌اندازی یک جریان عبادی، سیاسی به نام روز جهانی قدس در جمعه آخر رمضان نگاه دنیا را به مظلومیت فلسطین جلب کرد.

وی راه‌اندازی این جریان را از چند نظر دارای اهمیت عنوان و تصریح داشت: اول اینکه جبهه مقاومت به شکل منسجمی تشکیل و فرهنگ جهاد ایثار و شهادت در بین مبارزان فلسطینی و مردم مظلوم این منطقه گسترش و در واقع آنها تحت تعالیم اسلام و ایران قرار گرفتند.

وی افزود: نتیجه دوم این اقدام این بود که اسلام حامی امت فلسطین قرار گرفت و در واقع خود را ملزم به دخالت در این مسئله مهم دانستند.

حجت‌الاسلام مرادبیگی تصریح کرد: با این نتایج روز قدس به‌روز حیات اسلام تبدیل شد و رژیمی که این‌گونه دنبال قدرت جهانی بود حالا در مقابل این جریان مثانه کسی در باتلاق گیر افتاده چرا که تمام دنیا امروز در حمایت از فلسطین و مردم غزه یک‌صدا بیدار شدند.

وی افزود: رژیم جعلی صهیونیستی این روزها خود را در سراشیبی سقوط دیده و با حملات خود به غزه و کنسولگری ایران مستأصل بودن خود را نشان داده و عملاً فروپاشی از درون آن آغاز و در نهایت نیز چیزی جز پشیمانی در پیش نخواهند داشت.

حجت‌الاسلام مرادبیگی به فروپاشی صهیونیست اشاره و بیان داشت: در واقع این اقدامات به‌ویژه جنگ غزه به نفع مقاومت در حال ادامه است و دنیا بدانند نه سرنوشت غزه و فلسطین نه در سازمان‌های جهانی؛ بلکه به‌زودی این جریان در ایران مشخص خواهد شد.