امروز سپاه پاسداران جزو محبوب ترین نیروهای مسلح جهان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حجت الله اسماعیلی در خطبه‌های نماز جمعه قرچک و همزمان با روز قدس اظهار کرد: سپاه پاسداران بیش از همه نیروهای مسلح دنیا مورد هجمه و تحریم قرار دارند، اما امروز جزو محبوب ترین و مجهزترین نیروها محسوب می‌شود و به همه دنیا تعلق دارد.

وی افزود: در آغاز قرن نوزدهم، دولت انگلستان به فکر تشکیل دولتی غیر عربی و وابسته به خود در حوزه حد فاصل آسیا و آفریقا افتاد که در آخر تصمیم گرفتند این سرزمین واحد را فلسطین انتخاب کنند و مرکز یهود، کنگره‌ای را در لاهه تشکیل دادند.

امام جمعه قرچک اضافه کرد: در ادامه بعد از جنگ جهانی دوم سران صهیونیسم شاهد قدرت روز افزون آمریکا بودند و به دنبال رژیمی بودند که شدیداً مخالف اسلام و مسلمانان باشد، در آخر توانستند اقداماتی انجام دهند که تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران فلسطین به فراموشی سپرده شد.

وی گفت: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، روز قدس به عنوان دفاع از حق و اسلام به یاد ماند، در فلسطین هدف آزاد سازی یک سرزمین نیست بلکه آزاد سازی عزت، شرف و آرمان بشریت است، مسئله فلسطین به عنوان مرز حیثیت و آبروی دنیای اسلام است چراکه امروزه غزه خط مقدم جبهه حق علیه باطل است، هر ملت و دولتی در جهان که خواستار آزادی بشریت و مخالف رژیم صهیونیستی باشد به عنوان رزمنده جبهه مقاومت شناخته می‌شود.

اسماعیلی با بیان اینکه در قرچک دو شهید والا مقام برای آزادی قدس جان خود را فدا کردند، گفت: سردار خداداد شهید جبهه مقاومت این زمان و مجاهد متخصص میلاد حیدری که تا پای جان در راه آزادی مردم جنگیدند، از شهدای این شهرستان هستند، که در راه مقابله با اسرائیل جنایتکار از جان خود نیز فروگذار نکردند.

وی گفت: با نزدیک شدن به ۲۰ فرودین و روز ملی انرژی هسته‌ای، تمامی دستاوردهای ما در این زمینه دست‌رنج شهدای مقاومت است‌چراکه با توجه به بیان مقام معظم رهبری هیچ‌یک از دستاوردها تعطیل نمی‌شوند و نیروهای متعصب ادامه می‌دهند و سختی‌ها را کنار می‌زنند.