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۱۸ فروردین ۱۴۰۳، ۱۴:۵۶

سوال مسابقه روز بیست و ششم طرح «زندگی با آیه‌ها» درآران و بیدگل

سوال مسابقه روز بیست و ششم طرح «زندگی با آیه‌ها» درآران و بیدگل

اصفهان-سوال مسابقه ۲۶ طرح «زندگی با آیه‌ها» ویژه شهرستان اصفهان اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان، نهضت ملی «زندگی با آیه‌ها» با هدف تبیین ۳۰ آیه زندگی‌ساز قرآن کریم آغاز شد.

سوال روز بیست و ششم:


آیه ۱۹ سوره مبارکه "ق" به چه مسأله‌ای اشاره می‌کند؟

۱. جامعه توحیدی
۲. قطعیت مساله مرگ و قیامت
۳. برتری مؤمنان بر کافران

علاقه مندان جهت شرکت در مسابقه، نام شهر محل سکونت و عدد گزینه صحیح را حداکثر تا ساعت ۸ صبح فردا (یک شنبه) به شماره ۱۰۰۰۳۱۵۴۷۳۷۲۷۲ پیامک کنند.

در پایان ماه مبارک رمضان در مجموع به ۶۰ نفر از شرکت کنندگان مسابقات روزانه، هدایایی تقدیم خواهد شد.

کد مطلب 6070305

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