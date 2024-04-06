به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان، نهضت ملی «زندگی با آیه‌ها» با هدف تبیین ۳۰ آیه زندگی‌ساز قرآن کریم آغاز شد.

سوال روز بیست و ششم:



آیه ۱۹ سوره مبارکه "ق" به چه مسأله‌ای اشاره می‌کند؟

۱. جامعه توحیدی

۲. قطعیت مساله مرگ و قیامت

۳. برتری مؤمنان بر کافران

علاقه مندان جهت شرکت در مسابقه، نام شهر محل سکونت و عدد گزینه صحیح را حداکثر تا ساعت ۸ صبح فردا (یک شنبه) به شماره ۱۰۰۰۳۱۵۴۷۳۷۲۷۲ پیامک کنند.

در پایان ماه مبارک رمضان در مجموع به ۶۰ نفر از شرکت کنندگان مسابقات روزانه، هدایایی تقدیم خواهد شد.