به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان، نهضت ملی «زندگی با آیهها» با هدف تبیین ۳۰ آیه زندگیساز قرآن کریم آغاز شد.
سوال روز بیست و ششم:
آیه ۱۹ سوره مبارکه "ق" به چه مسألهای اشاره میکند؟
۱. جامعه توحیدی
۲. قطعیت مساله مرگ و قیامت
۳. برتری مؤمنان بر کافران
علاقه مندان جهت شرکت در مسابقه، نام شهر محل سکونت و عدد گزینه صحیح را حداکثر تا ساعت ۸ صبح فردا (یک شنبه) به شماره ۱۰۰۰۳۱۵۴۷۳۷۲۷۲ پیامک کنند.
در پایان ماه مبارک رمضان در مجموع به ۶۰ نفر از شرکت کنندگان مسابقات روزانه، هدایایی تقدیم خواهد شد.
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