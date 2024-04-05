آمریکا و رژیم صهیونیستی از حضور جمهوری اسلامی ایران واهمه دارند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدعلیرضا ادیانی ظهر جمعه در سخنرانی راهپیمایی روز جهانی قدس در جمع مردم اراک اظهار کرد: شهادت مردم بی‌گناه در غزه و سرداران رشید اسلام در کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در خاک سوریه توسط رژیم صهیونیستی، ضعف و درماندگی این رژیم جعلی را نشان می‌دهد.

وی افزود: ۶ ماه جنایت در غزه تاکنون هیچ موفقیتی برای رژیم جنایتکار صهیونیستی نداشته و نابودی این رژیم جنایتکار نزدیک است.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا تاکید کرد: ملت ایران پرچمدار دفاع از مظلوم است و چندین سال است در ماه مبارک رمضان این پیام را به گوش مردم جهان می‌رساند.

حجت‌الاسلام ادیانی، روز قدس را برون رفت از یک چالش اساسی، زدودن ستم و بازگشت مردمی که به ناحق از شهر و کاشانه خود بیرون رانده شده‌اند، عنوان کرد و با بیان اینکه راهپیمایی روز قدس یک حرکت جهانی است، افزود: وسعت و قلمرو راهپیمایی این روز از مرزهای ایران و اسلام عبور کرده است.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا با اشاره به پیش بینی رهبر معظم انقلاب قبل از راهپیمایی روز قدس مبنی بر اینکه راهپیمایی امسال از مرز کشورهای اسلامی عبور می‌کند و کشورهای غیر اسلامی با مردم غزه همراه می‌شوند، ادامه داد: این پیش بینی، امروز با حضور پرشور مردم در سراسر ایران و دیگر کشورها محقق شد.

حجت‌الاسلام ادیانی در ادامه با اشاره به وعده قرآن مبنی بر به قدرت نشاندن مستضعفان اضافه کرد: آرمان مسلمانان جهان نابودی مستکبران است و براساس آموزه‌های قرآنی ستم نمی‌کنیم، نه زیر بار ستم هم نمی‌رویم و اجازه ستم راندن به ظالمان را نمی‌دهیم.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا با تأکید بر اینکه ترس آمریکا و رژیم صهیونیستی از حضور جمهوری اسلامی ایران در سخنان سردمداران این مستکبران مشهود و ملموس است، گفت: بارها به این مهم که جمهوری اسلامی ایران خطرناک‌ترین دشمن اسرائیل است، اعتراف کردند و همواره به دنبال ضربه زدن به نظام اسلامی هستند.

حجت الاسلام ادیانی کرد: روز قدس توسط امام خمینی (ره) در مقابل ظالمان و مستکبران جهان پایه گذاری شد و راهپیمایی این روز به ندای حق‌خواهی بزرگی در جهان تبدیل شده و بدون تردید ملت ایران و جبهه مقاومت پیروز قطعی این میدان هستند.