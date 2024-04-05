سازش برای مردم فلسطین راهگشا نیست

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالوحید فیاضی ظهر جمعه در جمع راهپیمایان روز قدس در مصلی الغدیر نور در سخنانی اظهار کرد: روز قدس به تعبیر مقام معظم رهبری روز اسلام است و امروز همه مردم مظلوم جهان دل در گرو همین حضورها و حمایت‌ها دارند و مردم کشور ما نیز ثابت کردند که همواره پای حمایت از ارزش‌های فسطین ایستاده‌اند.

وی افزود: مسئله قدس، فلسطین و مسجدالاقصی یک مسئله سیاسی نیست بلکه یک مسئله کاملاً اعتقادی و عقیدتی است؛ بیش از ۷۰ سال است که مردم مظلوم فلسطین درگیر زیاده خواهی‌های آمریکایی‌ها، اسرائیلی‌ها و صهیونیسم هستند و امروز موضوع فلسطین فراتر از مرزهای ایران و برخواسته از عمق اعتقاد مسلمانان جهان است.

فیاضی تصریح کرد: امروز بعد از طوفان الاقصی و جنایتی که اسرائیل در غزه کرده است، فلسطین به دغدغه جهانی بدل شده و هر کس که میراثی از انسانیت و بشریت دارد امروز به میدان آمده است.

منتخب مردم نور و محمودآباد در مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: آنان که حرف از حقوق بشر، عدالت و لیبرالیسم جهانی می‌زنند بویی از انسانیت نبردند و تجربه ثابت کرده است که سازش نمی‌تواند راهی برای برون رفت مشکلات مردم در دنیای امروز باشد.

فیاضی اضافه کرد: در سال ۱۹۷۸ لبنان که در برابر اسرائیل به سازش تن در داد، هم سبب اشغال این کشور و هم کشته شدن ۱۹ هزار نفر شد اما در شرایط دیگر در سال ۲۰۰۶ راهبرد مقاومت پیشه کرد و نتیجه اش چیزی نبود جز آزادی لبنان؛ از همین رو می‌توان گفت سازش نمی‌تواند برای مردم فلسطین راهگشا باشد بلکه مقاومت راهکار جهان اسلام است.

وی افزود: حضور مردم در خیابان‌ها با مشت‌های گره کرده، حرکتی برای تعیین تکلیف جهان اسلام و گره گشایی از امور جهان اسلام است که قدس مرکز و محور مقاومت و فلسطین جریان برافراشته از مقاومت است که ما باید برای این جریان هزینه کنیم.

فیاضی ادامه داد: عده‌ای درون کشور برای شکاف بین ملت و دولت، ملت و نظام، قضیه فلسطین را به رخ می کشند و دوگانه فلسطین و منافع ملت ایران را راه می‌اندازند بلکه ای دوگانه‌ای در میان نیست و منافع ملت ایران تنها در گرو تدبیرو اصلاح امور داخلی و کاربست درست منابع انسانی و طبیعی است و این ارتباطی به فلسطین ندارد.

وی در پایان با تاکید بر مقاومت به جای سازش گفت: هزینه سازش یعنی باختن استقلال، آزادی و شرف و ماندن زیرسلطه استعمار است اما هزینه مقاومت، سربلندی است اما نه فقط با خون دادن و شهادت بلکه آنانی که تحت عنوان مدیر، کارگزار، نماینده و یا هر عنوانی در جمهوری اسلامی خدمت می‌کنند الزاماً تفنگ به دست و تفنگ به دوش نیستند؛ آنها باید مدیری آگاه، امین و مردمی باشند تا نیاز و مشکلی را رفع کنند و کشور را پویا و سربلند نگاه دارند.

وی افزود: همه باهم باید فصل وحدت را تجربه کنیم و نمایندگان مجلس دوازدهم باید بر محور منافع مردم حرکت کنند چرا که حرکت در محور منافع مردم، به نتیجه رساندن هدف‌های انقلاب اسلامی و آرمانهای امام و نظام است.

فیاضی با اشاره به شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم" نیز گفت: عنوان سال، می‌تواند برای مجلس و دولت درس و الگو باشد تا زمینه حضور و مشارکت مردم و بخش خصوصی را فراهم کنیم که تنها یکی از نتایج آن جهش تولید خواهد بود.