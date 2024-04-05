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۱۷ فروردین ۱۴۰۳، ۱۴:۳۵

منتخب مردم نور و محمودآباد در مجلس:

سازش برای مردم فلسطین راهگشا نیست

سازش برای مردم فلسطین راهگشا نیست

نور - منتخب مردم نور و محمودآباد در مجلس گفت: سازش نمی تواند برای مردم فلسطین راهگشا باشد بلکه مقاومت راهکار جهان اسلام است.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالوحید فیاضی ظهر جمعه در جمع راهپیمایان روز قدس در مصلی الغدیر نور در سخنانی اظهار کرد: روز قدس به تعبیر مقام معظم رهبری روز اسلام است و امروز همه مردم مظلوم جهان دل در گرو همین حضورها و حمایت‌ها دارند و مردم کشور ما نیز ثابت کردند که همواره پای حمایت از ارزش‌های فسطین ایستاده‌اند.

وی افزود: مسئله قدس، فلسطین و مسجدالاقصی یک مسئله سیاسی نیست بلکه یک مسئله کاملاً اعتقادی و عقیدتی است؛ بیش از ۷۰ سال است که مردم مظلوم فلسطین درگیر زیاده خواهی‌های آمریکایی‌ها، اسرائیلی‌ها و صهیونیسم هستند و امروز موضوع فلسطین فراتر از مرزهای ایران و برخواسته از عمق اعتقاد مسلمانان جهان است.

فیاضی تصریح کرد: امروز بعد از طوفان الاقصی و جنایتی که اسرائیل در غزه کرده است، فلسطین به دغدغه جهانی بدل شده و هر کس که میراثی از انسانیت و بشریت دارد امروز به میدان آمده است.

منتخب مردم نور و محمودآباد در مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: آنان که حرف از حقوق بشر، عدالت و لیبرالیسم جهانی می‌زنند بویی از انسانیت نبردند و تجربه ثابت کرده است که سازش نمی‌تواند راهی برای برون رفت مشکلات مردم در دنیای امروز باشد.

فیاضی اضافه کرد: در سال ۱۹۷۸ لبنان که در برابر اسرائیل به سازش تن در داد، هم سبب اشغال این کشور و هم کشته شدن ۱۹ هزار نفر شد اما در شرایط دیگر در سال ۲۰۰۶ راهبرد مقاومت پیشه کرد و نتیجه اش چیزی نبود جز آزادی لبنان؛ از همین رو می‌توان گفت سازش نمی‌تواند برای مردم فلسطین راهگشا باشد بلکه مقاومت راهکار جهان اسلام است.

وی افزود: حضور مردم در خیابان‌ها با مشت‌های گره کرده، حرکتی برای تعیین تکلیف جهان اسلام و گره گشایی از امور جهان اسلام است که قدس مرکز و محور مقاومت و فلسطین جریان برافراشته از مقاومت است که ما باید برای این جریان هزینه کنیم.

فیاضی ادامه داد: عده‌ای درون کشور برای شکاف بین ملت و دولت، ملت و نظام، قضیه فلسطین را به رخ می کشند و دوگانه فلسطین و منافع ملت ایران را راه می‌اندازند بلکه ای دوگانه‌ای در میان نیست و منافع ملت ایران تنها در گرو تدبیرو اصلاح امور داخلی و کاربست درست منابع انسانی و طبیعی است و این ارتباطی به فلسطین ندارد.

وی در پایان با تاکید بر مقاومت به جای سازش گفت: هزینه سازش یعنی باختن استقلال، آزادی و شرف و ماندن زیرسلطه استعمار است اما هزینه مقاومت، سربلندی است اما نه فقط با خون دادن و شهادت بلکه آنانی که تحت عنوان مدیر، کارگزار، نماینده و یا هر عنوانی در جمهوری اسلامی خدمت می‌کنند الزاماً تفنگ به دست و تفنگ به دوش نیستند؛ آنها باید مدیری آگاه، امین و مردمی باشند تا نیاز و مشکلی را رفع کنند و کشور را پویا و سربلند نگاه دارند.

وی افزود: همه باهم باید فصل وحدت را تجربه کنیم و نمایندگان مجلس دوازدهم باید بر محور منافع مردم حرکت کنند چرا که حرکت در محور منافع مردم، به نتیجه رساندن هدف‌های انقلاب اسلامی و آرمانهای امام و نظام است.

فیاضی با اشاره به شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم" نیز گفت: عنوان سال، می‌تواند برای مجلس و دولت درس و الگو باشد تا زمینه حضور و مشارکت مردم و بخش خصوصی را فراهم کنیم که تنها یکی از نتایج آن جهش تولید خواهد بود.

کد مطلب 6070333

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