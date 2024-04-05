خروش مردم در راهپیمایی روز قدس لبیک به مقام معظم رهبری بود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا فخاری ظهر جمعه در حاشیه برگزاری راهپیمایی روز قدس، در جمع خبرنگاران حضور پرشور مردم در این حماسه را دشمن شکن دانست و اظهار کرد: امروز شاهد یک خروش ملی هستیم، مردم به تبعیت از فرمان تاریخی امام راحل و با لبیک به رهنمون‌های مقام معظم رهبری و در حمایت از مردم مظلوم و قهرمان فلسطین به میدان آمدند و مظلومیت پاره تن اسلام را یک صدا فریاد زدند.

استاندار تهران با اشاره به شعار امسال راهپیمایی روز جهانی قدس که «روز قدس، از طوفان الاقصی تا طوفان الاحرار» است، گفت: بیش از ۱۸۰ روز است که مردم قهرمان و مظلوم غزه مورد حملات وحشیانه رژیم غاصب صهیونیستی هستند و خون کودکان، زنان و مردان بیگناه این سرزمین از سرپنجه خون آلود این رژیم منحوس می چکد و امروز مردم ما در اقشار مختلف با قدم‌هایی استوار و مشت‌هایی گره کرده آمدند تا ضمن محکومیت این جنایات، تبعیت از امام و رهبری را به نمایش بگذارند.

فخاری با بیان اینکه مدعیان حقوق بشر باید از وقایع و جنایات رخ داده توسط رژیم صهیونیستی در غزه و فلسطین شرمسار باشند، افزود: جنایات اسرائیل، مدت‌های زیادی است که به همه دنیا ثابت شده، حمله به ساختمان سفارت ایران در سوریه و شهادت سرداران رشید سپاه اسلام، مستشاران نظامی ارشد ایران و شهدای همراه، نفرت جهانیان را نسبت به آنان چند برابر کرده و خوب است که بدانند هر لحظه بیشتر به انحطاط کامل نزدیک می‌شوند.

وی صیانت از خون شهدا را وظیفه‌ای مهم دانست و عنوان کرد: حمله به کنسولگری ایران در دمشق یک جنایت بین المللی بود که توسط رژیم پوچ، جعلی و دروغین صهیونیست که در درمانده‌ترین حالت روزگار خود قرار گرفته است، رقم خورد و باید بدانند که انتقام خون این شهیدان و مدافعان امنیت را خواهیم گرفت.

استاندار تهران حضور غیرتمندانه و گسترده مردم ولایت مدار ایران به خصوص استان تهران در پشتیبانی از فلسطین و حمایت از مردم مظلوم غزه در روز جهانی قدس را پرغرور توصیف کرد و گفت: مردم عزیز با حضور در صحنه‌های ملی و دینی ثابت می‌کنند که پای نظام و آرمان‌های امام راحل و مقام معظم رهبری و شهدا ایستاده اند و امنیت کشور، به لحاظ حفاظت از نگاه آلوده دشمنان را تضمین و نقشه شوم بدخواهان این نظام و ملت را برای نا امنی این سرزمین خنثی و نقش بر آب می‌کنند.