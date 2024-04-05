به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین مهدی دربانی در خطبه‌های نماز جمعه چهارباغ حضور دشمن شکن و غرورآفرین مردم در راهپیمایی روز قدس را از مصادیق تقوای الهی دانست و گفت: ما باید قدر این مردم خوب را بدانیم.

وی مطرح کرد: روز جهانی قدس امسال با سال‌های گذشته بسیار متفاوت بود، دشمن در سال‌های پیش شرایطی داشت که امسال ندارد، اکنون اسرائیل خبیث در انزوای بین المللی به سر می‌برد و دستگاه رسانه‌ای بیگانه نتوانسته از انتشار ظلم، ستم، آسیب و کودک کشی رژیم صهیونیستی جلوگیری کند.

امام جمعه چهارباغ با اشاره به اینکه طوفان الاقصی به تدبیر زیبای سید حسن نصرالله، به طوفان الاحرار تغییر نام پیدا کرد، بیان کرد: رژیم سفاک، ددمنش و وحشی صهیونیستی روز به روز در باتلاقی که در برای خود ایجاد کرده بیشتر فرو می‌رود و در انزواست و تلاش می‌کند خود را از این انزوا نجات دهد.

حجت الاسلام والمسلمین دربانی خاطرنشان کرد: چند ماه پیش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که کار شمال غزه تمام است اما هفته گذشته ۷۰ عملیات مقاومت از شمال غزه علیه این رژیم انجام شد. از سوی دیگر به جای اتخاذ تدبیر مناسب، مرتکب جنایت بیمارستان شفا شد که قلب انسان از بیان آن به درد می‌آید.

اسرائیل از درون در حال فروپاشی است

امام جمعه چهارباغ اظهار کرد: استقبال رسمی دولت ایران و مقام معظم رهبری از رهبران حماس، جهاد و مقاومت نشان داد که پایان این جنگ نه در جای دیگری از جهان بلکه در ایران رقم خواهد خورد و این رژیم صهیونیستی را ترسانده است.

وی افزود: پافشاری مقاومت فلسطین بر شروط چهارگانه در مذاکرات چهارجانبه پاریس و شکست این مذاکرات نشان داد پاریس هم دیگر به درد آنها نمی‌خورد. تظاهرات ضد نتانیاهو در اسرائیل که با حضور برخی وزرا و نظامیان برگزار شد، نشان داد اسرائیل در حال فروپاشی از درون است.

امام جمعه چهارباغ با اشاره به اینکه ما نباید وارد بازی آمریکا شویم اما عده‌ای از مؤمنان و افراد متدین در این بازی افتاده‌اند، خاطرنشان کرد: ما اعلام می‌کنیم که حتی یک قدم جلوتر از رهبر معظم انقلاب نخواهیم رفت و گوش به فرمان و چشم بر دهان ایشان هستیم.