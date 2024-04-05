به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی‌بوشهری در خطبه‌های نماز جمعه بوشهر با محکوم کردن جنایت تروریست‌ها در دمشق، راسک و چابهار اظهار کرد: ایران شهدای گرانقدر در دمشق، چابهار و راسک تقدیم کرده اما با این وجود محور مقاومت امروز یک صدا شعار «هَیهَاتَ مِنَّا الذِّلَّة» سر دادند.

وی با اشاره به برنامه‌های فرهنگی در سواحل استان با مشارکت گروه‌های مردمی اضافه کرد: از مردم ولایت‌مدار و انقلابی استان بوشهر در ترویج فرهنگ دینی و اجرا برنامه‌های فاخر در سواحل استان قدردانی می‌شود.

امام جمعه بوشهر یکی از برنامه‌های مهم دشمنان در جنگ ترکیبی را ایجاد ابتذال فرهنگی و اخلاقی در بین خانواده‌ها به ویژه جوانان و نوجوانان دانست و بیان کرد: دشمن در جنگ فرهنگی و ترکیبی با گسترش ابتذال درصدد ایجاد مشکلات فرهنگی و اخلاقی در جامعه است که مسئولان باید در این زمینه تدبیر و رفتار قانونی داشته باشند.

صفایی بوشهری، اجرایی شدن قانون عفاف و حجاب را یک ضرورت دانست و اضافه کرد: برای گسترش فرهنگ عفاف و حجاب باید قانون آن در جامعه اجرایی شود و مردم همه پای کار باشند چراکه فرهنگ حجاب به‌عنوان تکلیف شرعی، از سوی دشمنان به موضوع سیاسی تبدیل شده است.

وی با گرامیداشت روز جهانی قدس، جوهره رژیم صهیونیستی را غصب و چپاول دانست و اظهار داشت: رژیم غاصب اسرائیل اکنون با حمایت آمریکا و انگلیس و به خدمت گرفتن مراکز حقوق بشری شرایطی برای ظلم آشکار ایجاد کرده است.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر با بیان اینکه رژیم اشغالگر قدس با پوشش‌های رسانه‌ای به دنبال مخفی کردن ظلم‌های خود بوده است، گفت: اکنون با بیداری مردم جهان، ماهیت جرثومه فساد آشکار شده و شعار «مرگ بر اسرائیل» بین‌المللی و جهانی شده که ناشی از درک صحیح مردم جهان از جنایت رژیم صهیونیستی است.

وی با بیان اینکه اسرائیل غاصب رو به فروپاشی و نابودی است گفت: کودک‌کشان صهیونیستی چون دستشان دیگر به جایی نمی‌رسد دست به جنایاتی می‌زنند که نشان از استیصال و نابودی آنان است.

خطیب نماز جمعه بوشهر، با اشاره به حمله موشکی و هوایی رژیم اشغالگر قدس به ساختمان کنسولگری ایران در دمشق اضافه کرد: رژیم صهیونیستی تمام معاهده‌های جهانی را زیر پا گذشته و به کنسولگری ایران در دمشق حمله می‌کند که در تضاد با تمام معاهده‌های بین‌المللی است.