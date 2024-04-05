مجلس و دولت برای حل مشکلات اقتصادی مردم پای کار باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حبیب پهلوزاده در خطبههای نماز جمعه اهرم اظهار کرد: به پرداخت زکات فطریه اهتمام لازم را داشته باشیم چرا که واجب است و علاوه بر تأثیرات شخصی و فردی برای انسان تأثیرات اجتماعی فروانی نیز به دنبال دارد.
امام جمعه اهرم تصریح کرد: یکی از تأثیرات زکات همدلی و و همراهی و کمک به نیازمندان است که ان شاء الله به صورت متمرکز این منابع را در اختیار کمیته امداد امام (ره) قرار بگیرد تا در رفع نیازمندیهای فقرا مؤثر واقع شود.
پهلوزاده یاد آور شد: شرکتهایی که چند سالی مشغول به کار بوده اند اما مدتها است بخاطر مشکلات بانکی و یا امثال مشکلات بانکی با دهها کارگر بیکار شده اند در این دولت مردمی و در سال جهش تولید و مشارکت مردمی زمینه فعالیت دوباره این شرکتها را فراهم کند، چرا که فعال کردن این شرکتها معین رفع مشکلات اقتصادی مردم و رفع آسیبهای اجتماعی است.
امام جمعه اهرم ادامه داد: ۲۰ فروردین روز ملی فناوری هستهای است که همین افتخارات دانشمندان جوان ایران اسلامی سبب شده دشمن نتواند ایران هسته را تحمل کند چرا که سکوی موفقیت و جهش برای کشور عزیز ما است، یاد و نام شهدایی که در عرصه هستهای افتخار آفریدند را گرامی میداریم.
وی یاد آور شد: یک مطالبه هم از مجلس و دولت و قوه قضائیه داریم نسبت به جنگ اقتصادی دشمن چه داخلیها و چه خارجیها برای کنترل نرخ ارز و سکه کسانی که به صورت لحظهای بازار سکه و ارز را دستخوش التهاب و تنش میکنند قاطعانه برخورد کند و مجلس و دولت در مدیریت این موارد قاطعانه برخورد کنند و اجازه سودجویی به اخلال گران ندهند.
پهلوزاده خاطرنشان کرد: موضوع مهم همه دنیا نه نتها دنیای اسلام بلکه همه آزادیخواهان دنبال مساله فلسطین است.
امام جمعه اهرم اضافه کرد: همانطور که بعد از ۲۰ سال خود آمریکاییها اعتراف کردند که داعش و عقبه آن را به وجود آوردند تا در نهایت حرکت انقلاب اسلامی و دنیای اسلامی را مهار کنند اما عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد.
وی افزود: حرکت دنیای استکبار در ایجاد ابزاری مثل داعش سبب وحدت دنیای اسلام و ایجاد جبهه مقاومت شد و از آنجا که داعش برای ریشه کنی بنیاد گرایی اسلام و تشییع بود سبب شد با تشکیل جبهه مقاومت هم داعش بر چیده شود و هم غده سرطانی آمریکا در منطقه کم اثر و اخراج شود.
امام جمعه اهرم اضافه کرد: امروز مسأله فلسطین نوک پیکان تقابل اسلام و استکبار است، اگر رئیس جمهور آمریکا این روزها به ظاهر میگوید رژیم اشغالگر باید جنگ تمام کند ۲۰ سال پیش همین بایدن رئیس جمهور ناتوان آمریکا گفته بود اگر اسرائیل تشکیل نشده بود ما باید آن را به وجود میآوردیم چرا که این سگ هار زنجیری برای ایجاد رعب و وحشت در منطقه و اسلام هراسی و ادامه فعالیت کارخانههای اسلحه و مهمات سازی امریکاییها را فراهم میکند.
پهلوزاده خاطرنشان کرد: رژیم صهیونیستی که بعد از طوفان الاقصی مردم مظلوم فلسطین را بیش از ۶ ماه با بدترین بمبها محاصره، دهها هززار انسان بی گناه را به خاک و خون کشیده همان تفکر ی است که خودشان را انسان و دیگران را از حیوان بدتر میدانند.
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