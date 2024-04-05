روز قدس برای فریاد مسلمانان جهان علیه صهیونیسم است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین الله نور کریمی‌تبار در خطبه نمازجمعه این هفته شهر ایلام ضمن گرامیداشت روز قدس اظهار کرد: روز جهانی قدس یکی از برجسته‌ترین یادگارهای امام راحل (ره) است. با تشکیل این روز نام فلسطین و مظلومیت آن زنده شد. این روز برای فریاد خشم مسلمان جهان علیه جنایت‌کاران صهیونیسم است.

امام‌جمعه ایلام گفت: مراسم روز قدس تنها یک راهپیمایی ساده نیست، خونی است که در رگ امت اسلامی جریان پیدا کرده است و وحدت جامعه اسلامی را به دنبال دارد، مردم فلسطین احساس می‌کنند که پشتیبان و حامی دارند.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه ایلام افزود: این روز نماد حق و باطل، عدل و ظلم در دنیای امروز است. در روز قدس امسال نه‌تنها کشورهای مسلمان بلکه انسان‌های آزاد سراسر دنیا با شعار علیه ستمگران کاخ آنان را به لرزه درآوردند. روز قدس نشان می‌دهد مردم مسلمان امت واحدی دارد.

کریمی تبار تصریح کرد: عملیات طوفان الاقصی ثمره روز قدس است. وقتی دیدند انقلاب اسلامی با پیوند باخدا در این مسیر قرار گرفتند و یک رویکرد جدید برای تقوای اسلامی به وجود آوردند آگاهان جهان را نیز متوجه اسلام کرده است.

وی گفت: بیش از ۶ ماه از طوفان الاقصی می‌گذرد و چهره واقعی صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها را به ما نشان داد.

نماینده ولی‌فقیه در استان امام‌جمعه ایلام ادامه داد: برعکس مردم غزه که صبور و مقاوم ایستاده‌اند، وضعیت اشغالگران کاملاً متفاوت است و شکست آنها کاملاً نمایان است.