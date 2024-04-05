به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن دهشیری در خطبه‌های نمازجمعه اردستان اظهار داشت: انسان‌ها باید ضمن رعایت تقوای الهی، از تفرقه انداختن بین یکدیگر خودداری کنند و به‌گونه‌ای باشد که اگر کاری را برای مردم می‌گویند که انجام دهند خود نیز انجام دهنده آن عمل بوده و دوستدار صالحان باشند.

وی افزود: امام راحل حدود ۶۰ سال پیش مبارزه با رژیم صهیونیستی را آغاز کرد و ۴۵ سال پیش روز قدس در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان نامگذاری شد و این بذر توسط امام راحل در سرزمین ایران اسلامی کاشته شد.

امام جمعه اردستان با اشاره به فلسفه نامگذاری روز قدس، تصریح کرد: هدف این است که مردم دنیا از ظلم و ستم اسرائیل مطلع شوند، اکثر رسانه‌های جهانی تحت سیطره صهیونیست‌ها است و صدای ملت فلسطین به جایی نمی‌رسد، همچنین تمام مردم متوجه شوند که رژیم صهیونیستی یک رژیم جعلی و متجاوز است.

دهشیری خاطرنشان کرد: جنایت‌های رژیم صهیونیستی که در مقابل چشمان حیرت زده مردم دنیا انجام می‌شود، چیزی کمی نیست، بیش از ۳۰ هزار انسان در غزه شهید شده و بیش از ۱۴ هزار نفر کودک نیز کشته شدند، تجاوز به عنف نسبت به ناموس مسلمانان توسط این رژیم غاصب صورت گرفت.

وی تاکید کرد: رژیم کودک‌کش صهیونیستی به هیچ برنامه ملی و انسانی معتقد نیست و جنایات این رژیم را با نامگذاری روز قدس می‌توان بیان کرد، بیداری امت اسلام، جهانی شدن روز قدس یک آبرویی از صهیونیست‌ها برده که کمتر کسی می‌تواند بگوید این رژیم مظلوم است.

امام جمعه اردستان یادآور شد: امروز آمریکا مرده است، یک‌روزی داعیه طرفداری از حقوق بشر داشت و همین شعارها بود که آمریکا را به ذلت کشانده اما امروز آمریکا و انگلیس همچون گذشته خود نیستند و قدرت‌های آن دوران را ندارند.