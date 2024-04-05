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۱۷ فروردین ۱۴۰۳، ۱۵:۵۵

سوالات طرح زندگی با آیه ها در روز بیست و پنجم در ایلام مشخص شد

سوالات طرح زندگی با آیه ها در روز بیست و پنجم در ایلام مشخص شد

ایلام-سوالات طرح زندگی با آیه ها در روز بیست و پنجم در ایلام مشخص شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سوالات طرح زندگی با آیه‌ها در روز بیست و پنجم به شرح زیر است:

با توجه به آیه ۲۰ سوره شوری جای خالی را با گزینه مناسب پر کنید. مَنْ کانَ یُریدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فی‏ حَرْثِهِ وَ مَنْ کانَ یُریدُ حَرْثَ الدُّنْیا نُؤْتِهِ مِنْها وَ ما لَهُ فِی الْآخِرَةِ ------

۱- مِنْ نَصیب

۲- اخَلاقٍ‌

۳- مِنْ خَلاقٍ

۴- نَصیبٍ

توجه؛ فقط عدد گزینه مورد نظر ارسال شود و از نوشتن مشخصات دیگر پرهیز شود / مشخصات برندگان از طریق تماس تلفنی دریافت می‌شود.

شما می‌توانید عدد گزینه مورد نظر را به شماره ۳۰۰۰۱۴۵۷ ارسال کنید.

مهلت ارسال پاسخ تا ساعت ۱۴ روز بعد خواهد بود.

شما می‌توانید جهت آگاهی از نتیجه مسابقات، به سیمای مرکز ایلام و برنامه ماه نشان، و کانال رسانستان استان ایلام در پیام رسان های ایتا و روبیکا مراجعه بفرمایید.

به ۳ برنده خوش شانس امروز جایزه ۳ میلیون ریالی تعلق خواهد گرفت.

سوالات طرح زندگی با آیه ها در روز بیست و پنجم مشخص شد

کد مطلب 6070473

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