به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین اسلامی ظهر جمعه در جمع نمازگزاران اظهار کرد: تا وقتی غده سرطانی رژیم صهیونیستی در جهان حضور داشته باشد دنیا رنگ آسایش و آرامش را نخواهد دید و مساله فلسطین همیشه از مسائل شماره یک اسلام بوده و هست.
امام جمعه تربت جام ادامه داد: جنایات وحشیانه صهیونیستها در تاریخ معاصر کم و بی سابقه است و در جنگ با غزه و عملیات طوفان الاقصی سیستم اطلاعاتی و امنیتی آنان بهم ریخت و لوله شد و از طرفی در این ششماهه زنان، کودکان و مردم مظلوم و بی گناه را قتل و عام کردند و رسوایی ببار آوردند و به هیچ یک از اهداف خود دست نیافتند.
وی با اشاره به فرمایشات رهبری در جمع کارگزاران نظام در حوزه عفاف و حجاب ابراز داشت: مسئله عفاف و حجاب به یک چالش تحمیلی در کشور تبدیل شده است و با تلاش رسانههای معاند و مزدور روند فرهنگی کشور به بی عفتی تبدیل شده است با توجه به این که فطرت ایرانیان عفاف، محجوب، عفیف و پاک بوده است.
اسلامی تاکید کرد: دشمنان انقلاب در جنگ نرم ترویج بی حجابی و این وضعیت را بر کشور تحمیل کردند و به افرادی پول میدهند تا با ظاهر زننده درخیابانها راه بروند لذا در مقابل هجمه فرهنگی دشمن نباید تسلیم شد.
امام جمعه تربت جام افزود: رعایت عفاف و حجاب واجب مسلم شرعی و یک الزام قانونی در کشور است و در حوزه عفاف و حجاب افرادی دانسته و یا ندانسته کوتاهی کردند و نمیتوانیم در مقابل این گناه بی تفاوت باشیم و هرکسی در هر کشوری که زندگی میکند باید قوانین آن را بپذیرد و رعایت کند.
وی یادآور شد: برداشتن حجاب بانوان شروع اهداف دشمن نیست بلکه بی حجابی آغاز یک روند سقوط وحشتناک فرهنگی است که باید جلوی آن را گرفت و این مساله نشأت گرفته از فرهنگ غربی است که زن در غرب عامل فساد و فحشاء است.
اسلامی بیان کرد: در گفتمان انقلاب اسلامی زن مسلمان با حفظ عفاف و حجاب و پاکدامنی در عرصههای مختلف مدیریتی، ورزشی، اجتماعی، فرهنگی و … به موفقیتهای بالایی دست پیدا کرده است و این روند را دشمنان نمیتوانند تحمل کنند و عصبانی هستند.
امام جمعه تربت جام گفت: مدیران کلان شهرها متأسفانه مساله عفاف و حجاب را رها کردند و موج بی حجابی، به شهرهای کوچک و سنتی رسیده است.
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