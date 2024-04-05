سوال ۲۵/«نیت دنیوی از عمل، هیچ نتیجۀ اخروی ندارد»

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به آیه ۲۰ سوره شوری ﴿ مَنْ کَانَ یُرِیدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِی حَرْثِهِ وَمَنْ کَانَ یُرِیدُ حَرْثَ الدُّنْیَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِی الْآخِرَةِ مِنْ نَصِیبٍ ﴾

«نیت دنیوی از عمل، هیچ نتیجۀ اخروی ندارد» به کدام قسمت آیه مربوط می‌شود؟

۱) وَمَنْ کَانَ یُرِیدُ حَرْثَ الدُّنْیَا نُؤْتِهِ مِنْهَا

۲) نَزِدْ لَهُ فِی حَرْثِهِ ۖ

۳) وَمَا لَهُ فِی الْآخِرَةِ مِنْ نَصِیبٍ

۴) مَنْ کَانَ یُرِیدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ

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