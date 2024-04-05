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۱۷ فروردین ۱۴۰۳، ۲۰:۰۲

پویش ملی زندگی با آیه ها؛

سوال ۲۵/«نیت دنیوی از عمل، هیچ نتیجۀ اخروی ندارد»

سوال ۲۵/«نیت دنیوی از عمل، هیچ نتیجۀ اخروی ندارد»

ارومیه- سوال بیست و پنجم پویش ملی زندگی با آیه ها در آذربایجان غربی «نیت دنیوی از عمل، هیچ نتیجۀ اخروی ندارد» اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به آیه ۲۰ سوره شوری ﴿ مَنْ کَانَ یُرِیدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِی حَرْثِهِ وَمَنْ کَانَ یُرِیدُ حَرْثَ الدُّنْیَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِی الْآخِرَةِ مِنْ نَصِیبٍ ﴾
«نیت دنیوی از عمل، هیچ نتیجۀ اخروی ندارد» به کدام قسمت آیه مربوط می‌شود؟

۱) وَمَنْ کَانَ یُرِیدُ حَرْثَ الدُّنْیَا نُؤْتِهِ مِنْهَا

۲) نَزِدْ لَهُ فِی حَرْثِهِ ۖ

۳) وَمَا لَهُ فِی الْآخِرَةِ مِنْ نَصِیبٍ

۴) مَنْ کَانَ یُرِیدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ

شرکت کنندگان می‌توانند عدد گزینه صحیح را به شماره ۳۰۰۰۱۱۳۹ ارسال نمایند.

کد مطلب 6070588

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