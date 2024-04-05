به گزارش خبرنگار مهر، سوال طرح «زندگی با آیهها» در بیست و پنجمین روز ماه رمضان این است که کدام از بهم پیوستگی دنیا و آخرت سخن رانده است؟
۱- آیه ۴۶ سوره مبارکه سبا
۲- آیه ۲۰ سوره مبارکه شوری
۳- آیه ۱۳۹ سوره مبارکه آل عمران
۴- آیه ۹ سوره مبارکه اسرا
علاقمندان به شرکت در این مسابقه میتوانند گزینه صحیح را به سامانه ۳۰۰۰۱۹۲۴ ارسال کنند.
همچنین برای شرکت در پویش قبل از ارسال پاسخ مسابقه عدد ۵ را به سامانه ۳۰۰۰۱۹۲۴ ارسال کنند.
هر روز ۱۰ جایزه یک میلیون ریالی به مشارکت کنندگان این مسابقه در استان مرکزی تعلق میگیرد.
همچنین برندگان مسابقه زندگی با آیهها در استان مرکزی اعلام شد.
برندگان مسابقه روز بیست و چهارم:
١_۷۶** ۰۹۱۶۲۹۲
۲_ ۷۱**۰۹۲۱۰۱۵
۳_۶۶**۰۹۲۱۰۱۵
۴_ ۳۷**۰۹۱۳۰۰۱
۵_۲۹**۰۹۱۲۶۴۵
۶_۴۲**۰۹۳۷۹۷۴
۷_۸۶**۰۹۰۱۵۴۸
۸_۲۵ **۰۹۱۵۰۹۵
۹_۰۴**۰۹۰۲۲۷۷
۱۰_۲۸**۰۹۳۹۶۳۹
برندگان با شماره خود نام، نام خانوادگی و شماره کارت را به شماره ۰۹۱۲۷۵۴۰۱۳۱ اعلام کنند.
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