تسریع در صدور مجوز تولید محصولات سلامت محور

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدحیدر محمدی اظهار کرد: در سال ۱۴۰۳ برای تسهیل و تسریع در قیمت گذاری سامانهای محصولات سلامت محور تلاش خواهیم کرد.
وی افزود: یکی از اقدامات ما برای حمایت از تولید در سال جدید افزایش سرعت صدور مجوزها در همه حوزهها از جمله دارو، ملزومات مصرفی، تجهیزات پزشکی و غذا است.
رئیس سازمان غذا و دارو ادامه داد: یکی از برنامههای اساسی ما در سال ۱۴۰۳ تسهیل فرایندها و طبیعتاً تسهیل تولید و کمک به تولیدکنندگان که باعث رشد و ارتقای صنایع حوزه سلامت خواهد شد، است.
محمدی از توسعه سامانه ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت فراوردههای سلامت محور خبر داد و گفت: بسیاری از داشبوردهای مدیریتی در سال گذشته توسعه یافت در سال جاری تکمیل میشود، چرا که در زمان حاضر که عصر نظارت هوشمند تلقی میشود نظارتهای ما نیز باید از طریق سامانههای هوشمند انجام شود و اطلاعاتش در اختیار تمام ذی نفعان قرار گیرد.
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