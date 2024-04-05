قاتل ۲ جوان دشتستانی کمتر از ۵ ساعت در استان همجوار دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حیدر سوسنی جمعه شب در جمع خبرنگاران اظهار داشت: حوالی ساعت ۱۷ امروز، جمعه، خبری به مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ مبنی بر تیراندازی به سمت یک دستگاه خودروی سواری در یکی از خیابان‌های شهر برازجان دریافت شد، که مأموران سریعاً به محل اعزام شدند.

فرمانده انتظامی استان بوشهر افزود: با حضور مأموران پلیس در صحنه مشخص شد ۲ جوان در یک دستگاه خودروی پراید مورد اصابت گلوله قرار گرفته و به قتل رسیده‌اند که موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی شهرستان و استان قرار گرفت.

سردار سوسنی گفت: با بررسی دقیق موضوع و اقدامات پلیسی هویت قاتل در کمترین زمان ممکن شناسایی شد.

فرمانده انتظامی استان بوشهر با بیان اینکه در رصد لحظه به لحظه و اقدامات فنی موقعیت قاتل در یکی از بخش‌های استان همجوار شناسایی شد، تصریح کرد: مأموران پس از هماهنگی‌های قضائی به محل اعزام و در یک عملیات ضربتی قاتل را دستگیر و به پلیس آگاهی دشتستان انتقال دادند.

وی با اشاره به اینکه، در تحقیقات و بازجویی‌های صورت گرفته قاتل انگیزه ارتکاب به قتل را اختلافات قبلی با مقتولان اعلام کرد، گفت: در این رابطه یک اسلحه جنگی و خود رویی که قاتل از آنها در قتل استفاده کرده بود کشف شد.