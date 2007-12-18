به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری تهران، صفرعلی براتلودر جلسه ستاد انتخابات استان تهران، انتظار مردم از دولت اصولگرا را حفظ اصولگرایی در تمام شئون خواند و افزود: برای حفظ این اصولگرایی در برگزاری انتخابات به انتظار مردم نسبت به امانت و صیانت کامل از رای وخواسته آنان عمل خواهیم کرد.

براتلو همچنین از اختصاص 105 شعبه اخذ رای برای انتخابات اقلیت های دینی در استان تهران خبر داد و گفت: مرکز حوزه انتخابیه تهران برگزاری انتخابات برای 4 اقلیت دینی را برنامه ریزی نموده است.

وی با اشاره به این که فرمانداری تهران درانتخابات اقلیت های دینی کلیمیان، آشوریان، کلدانی ها و زرتشتیان مرکز انتخابیه کل کشور است، یادآور شد: فرمانداری تهران مرکز حوزه انتخابیه فرمانداری های شمال کشور برای انتخابات اقلیت های دینی ارامنه نیز می باشد.

براتلو افزود: در مرکز حوزه انتخابیه شهرستان کرج نیز یک شعبه برای اقلیت های آشوری و کلدانی پیش بینی شده است.

معاون سیاسی اجتماعی استانداری تهران تکمیل جدول آزمون مسئولین برگزاری انتخابات در استان تهران را مورد اشاره قرار داد و یادآور شد: در مرحله اول تا تاریخ ششم دی ماه آزمون بخشداران، به فاصله دو روز آزمون از معاونین سیاسی انتظامی و روسای ادارات سیاسی فرمانداری ها و در تاریخ دهم دی ماه نیز آزمون انتخابات از فرمانداران و روسای ستادهای انتخابات در حوزه های انتخابیه اصلی و فرعی استان تهران برگزار می شود.

براتلو نتایج بازدید روسای ستاد انتخابات استان از فرمانداری تهران را مورد اشاره قرار داد و با ذکر این نکته که انتخابات در پایتخت کشور انتخاباتی حساس خواهد بود، عملکرد ستاد انتخابات فرمانداری تهران را بسیار مناسب و هماهنگ خواند.

وی، گزارش عملکرد اعضا ستاد انتخابات حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در فرمانداری تهران را امیدوار کننده خواند و گفت: پیش بینی نیروها وعوامل اجرایی از مراحل حساس برگزاری انتخابات است که این مرحله در تهران با یک برنامه ریزی دقیق در حال انجام است.

براتلو فرمانداری تهران را مرکز حوزه انتخابیه استان تهران در انتخابات میان دوره ای مجلس خبرگان رهبری دانست و با بیان اینکه حجم کار انتخابات در تهران بسیار بالاست خواستار توجه ویژه وزارت کشور در تخصیص اعتبارات در استان تهران شد.