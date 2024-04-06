به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان، نهضت ملی «زندگی با آیه‌ها» با هدف تبیین ۳۰ آیه زندگی‌ساز قرآن کریم به صورت کشوری و استانی آغاز شده و برندگان جوایز ارزشمند مادی و معنوی دریافت می‌کنند.

مسابقه روز بیست و ششم:

کدام آیه از حقیقت گریز ناپذیر مرگ سخن به میان آورده؟

۱_ آیه ۳۵ سوره مبارکه انبیاء

۲_ آیه ۲۸۵ سوره مبارکه بقره

۳_ آیه ۴۶ سوره مبارکه سبا

۴_ آیه ۵۹ سوره مبارکه نساء

برندگان مسابقه روز بیست و پنجم:

کدام آیه از بهم پیوستگی دنیا و آخرت سخن رانده است؟

پاسخ صحیح گزینه شماره ۲ آیه ۲۰ سوره مبارکه شوری

برندگان:

خانم سمیه سامانی فر از زاهدان

آقای هادی خسروی کلوخی از زابل

خانم فاطمه حسینی از زاهدان

خانم الهام حسن قاسمی از خاش

آقای سید محمد رضا قدسی از زاهدان

جوایز افراد برنده به شماره کارت بانکی که اعلام کرده بودند واریز شد.

افراد برای پیوستن به پویش زندگی با آیه‌ها عدد «۵» را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۱۵۷۷ ارسال کنند.