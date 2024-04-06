۲۰۰ هزار مسافر نوروزی در استان سمنان اسکان داده شدند

سید محمد رضا هاشمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از اسکان بیش از ۲۰۰ هزار نفر طی تعطیلات نوروزی در استان سمنان خبر داد و ابراز کرد: این اسکان‌ها به صورت رسمی شامل مدارس، غیر رسمی شامل بومگردی ها و اضطراری شامل سالن‌های ورزشی و مدیریت بحران و … بوده است.

وی با بیان اینکه بیش از ۵۵ هزار نفر در مدارس استان سمنان در طول تعطیلات نوروزی اسکان داشتند، افزود: شاهد افزایش استقبال مسافران از اماکن گردشگر پذیر و همچنین اسکان نوروزی در طول ایام نوروز بودیم.

استاندار سمنان با بیان اینکه امسال به واسطه ایجاد نوروزگاها، مراکز استراحت، مجتمع‌های خدماتی رفاهی بین جاده‌ای و … تلاش شد تا از تصادفات جاده‌ای نیز کاسته شود، تاکید کرد: ظرفیت‌های گردشگری استان نیز در این نوروزگاها به مسافران نوروزی و زائران رضوی معرفی شد.

هاشمی بیان کرد: همین امر سبب شد تا در طول ایام نوروز سال جاری طبق آمارها نزدیک به ۳۳۰ هزار نفر از جاذبه‌های گردشگری در استان سمنان بازدید کنند.

وی با بیان اینکه نرم افزار گردشگری پارکوپولو که برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری، اماکن گردشگری، هتل‌ها، داروخانه‌ها و … طراحی و اجرایی شده در نوروز سال جاری بسیار مورد استقبال قرار گرفت، افزود: تلاش در راستای خدمت رسانی به مسافران تا پایان تعطیلات عید فطر در استان ادامه خواهد داشت.

استاندار سمنان با بیان اینکه میزان استقبال مسافران نوروزی از اسکان مدارس در نوروز سال جاری بیشتر از سال قبل بود، تاکید کرد: ۱۴ پایگاه فعال اسکان مسافران را برای اسکان در ۱۳۲ مدرسه راهنمایی کردند و عملکرد خوبی را در این زمینه شاهد بودیم.