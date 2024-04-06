تردد در راه های مازندران عادی است

سید محسن هاشمی در گفت وگو با خبرنگار مهر تردد در تمامی محورهای مواصلاتی استان را عادی و روان اعلام کرد و افزود: تردد در راه‌های هراز، کندوان، سوادکوه و کیاسر به صورت عادی و روان است.

وی اظهار کرد: از نظر جوی نیز مداخله خاصی را شاهد نیستیم.