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۱۸ فروردین ۱۴۰۳، ۹:۱۱

رییس مرکز مدیریت راه های مازندران:

تردد در راه های مازندران عادی است

تردد در راه های مازندران عادی است

ساری- رییس مرکز مدیریت راه های مازندران وضعیت تردد را در راه های استان عادی و روان اعلام کرد.

سید محسن هاشمی در گفت وگو با خبرنگار مهر تردد در تمامی محورهای مواصلاتی استان را عادی و روان اعلام کرد و افزود: تردد در راه‌های هراز، کندوان، سوادکوه و کیاسر به صورت عادی و روان است.

وی اظهار کرد: از نظر جوی نیز مداخله خاصی را شاهد نیستیم.

کد مطلب 6070911

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