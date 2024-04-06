۱۸ فروردین ۱۴۰۳، ۹:۲۸

مدیرکل کانون پرورش فکری کرمانشاه خبر داد؛

برگزاری نشست‌های تربیت فلسفی کودکان در نمایشگاه قرآن کرمانشاه

کرمانشاه-مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه از برگزاری نشست‌های تربیت فلسفی کودکان در نمایشگاه قرآن و عترت کرمانشاه خبر داد.

محمد خیاط‌زنجانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: غرفه کانون پرورش فکری همانند سال‌های گذشته میزبان کودکان و نوجوانان است.

وی، از اضافه شدن چند بخش ویژه به غرفه کانون خبر داد و افزود: بحث نشست‌های تربیت فلسفی کودکان، میز روانشناسی تربیت کودک و نوجوان و کارگاه‌های فرهنگی و هنری کودکان به خدمات ارائه شده در این غرفه اضافه شده است.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه با اشاره به ارائه فعالیت‌های هنری، فرهنگی و ادبی، خاطرنشان کرد: عرضه محصولات کانون پرورش فکری، هدایای جانبی و غرفه سرگرمی برای بچه‌ها را داریم که با استقبال خوبی همراه بوده است.

