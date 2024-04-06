محمد خیاطزنجانی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: غرفه کانون پرورش فکری همانند سالهای گذشته میزبان کودکان و نوجوانان است.
وی، از اضافه شدن چند بخش ویژه به غرفه کانون خبر داد و افزود: بحث نشستهای تربیت فلسفی کودکان، میز روانشناسی تربیت کودک و نوجوان و کارگاههای فرهنگی و هنری کودکان به خدمات ارائه شده در این غرفه اضافه شده است.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه با اشاره به ارائه فعالیتهای هنری، فرهنگی و ادبی، خاطرنشان کرد: عرضه محصولات کانون پرورش فکری، هدایای جانبی و غرفه سرگرمی برای بچهها را داریم که با استقبال خوبی همراه بوده است.
نظر شما