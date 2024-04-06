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۱۸ فروردین ۱۴۰۳، ۱۰:۱۱

سوال مسابقه ۲۶ پویش «زندگی با آیه ها» در مازندران

سوال مسابقه ۲۶ پویش «زندگی با آیه ها» در مازندران

ساری- سوال مسابقه روز بیست و ششم پویش زندگی با آیه ها مربوط به آیه ۳۵ سوره مبارک «انبیا» است.

به گزارش خبرنگار مهر، طبق آیه ۳۵ سوره مبارکه «انبیا» «کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۗ وَنَبْلُوکُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَیْرِ فِتْنَةً ۖ وَإِلَیْنَا تُرْجَعُونَ» خداوند با چه عواملی انسان را امتحان می‌کند؟

الف - با خیر و شر
ب - با ابتلائات و مریضی
ج - با ثروت و زیبایی
د - با حوادث و مشکلات

تا ساعت ۲۳ شنبه هجدهم فروردین فرصت دارید از بین گزینه‌های (الف ب ج د) گزینه صحیح را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۸۸۲۰ ارسال نمائید.

جهت پیوستن به پویش #زندگی_با_آیه_ها و شرکت در مسابقه روزانه همراه با جوایز ارزنده عدد ۵ را به سامانه ۳۰۰۰۸۸۲۰ ارسال کنید.

برای استفاده از محصولات و برنامه‌های (زندگی با آیه‌ها) اینجا کلیک (https://eitaa.com/zendegibaayehamaz) کنید.

کد مطلب 6070962

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    نظرات

    • یونس عبداللهی IR ۱۲:۵۸ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
      0 0
      پاسخ
      گزینه الف
    • حسنا روشن IR ۱۳:۲۹ - ۱۴۰۳/۱۲/۱۲
      0 0
      پاسخ
      عالی عالی خیلی خوب بود ممنون
    • نازنین زهرا IR ۰۰:۱۳ - ۱۴۰۳/۱۲/۲۸
      0 0
      پاسخ
      خیلی بد

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