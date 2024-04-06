سوال مسابقه ۲۶ پویش «زندگی با آیه ها» در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، طبق آیه ۳۵ سوره مبارکه «انبیا» «کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۗ وَنَبْلُوکُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَیْرِ فِتْنَةً ۖ وَإِلَیْنَا تُرْجَعُونَ» خداوند با چه عواملی انسان را امتحان میکند؟
الف - با خیر و شر
ب - با ابتلائات و مریضی
ج - با ثروت و زیبایی
د - با حوادث و مشکلات
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