کار ساخت کتابخانه مرکزی مازندران از سال 87 آغاز می شود

رمضانعلی محسنی مدیر امور کتابخانه های عمومی مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر، از تعیین زمینی برای ساخت کتابخانه مرکزی این استان خبر داد و گفت: چندی پیش انجمن کتابخانه های عمومی استان زمینی را در یکی از بهترین نقاط شهر ساری به ساخت کتابخانه مرکزی اختصاص داد. این زمین به تصویب انجمن رسیده و ساخت کتابخانه در آن مورد حمایت استاندار (رئیس انجمن کتابخانه های عمومی استان) هم قرار گرفته است.

وی افزود: این زمین در میدان ولی عصر (خزر سابق) شهر ساری و در فضایی سبز واقع شده که فعلاً 2000 متر آن را به پروژه کتابخانه مرکزی اختصاص داده اند که البته پیش بینی ما بسیار بیشتر از اینهاست. به احتمال زیاد 10 هزار متر مربع از فضای 15 هزار متری به این پروژه اختصاص می یابد.

محسنی درخصوص اعتبار مورد نیاز برای ساخت کتابخانه مرکزی استان اضافه کرد: علاوه بر جلساتی که با مسئولین استانی داشته ایم، مکاتباتی را نیز با مسئولین کشوری انجام داده ایم و آنها را در این مورد که اعتبار مورد نیاز پروژه نمی تواند تنها از طریق اعتبارات استانی تامین شود و باید برای آن از اعتبارات ملی هم هزینه کرد، توجیه کرده ایم. امیدوارم با نظر مساعد مسئولان این کار انجام شود.

مدیر امور کتابخانه های عمومی ادامه داد: بر اساس پیش بینی ما این پروژه به 3 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد و با اختصاص بخشی از آن، کار ساخت از ابتدای سال 87 آغاز می شود.