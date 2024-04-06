  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۸ فروردین ۱۴۰۳، ۱۰:۳۵

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی:

نخستین نرم افزار فروش و نصب انشعاب آب در خراسان رضوی فعال شد 

نخستین نرم افزار فروش و نصب انشعاب آب در خراسان رضوی فعال شد 

مشهد- مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی گفت: نخستین نرم افزار فروش و نصب انشعاب آب در خراسان رضوی فعال شد. 

حسین امامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برای نخستین بار در بین شرکت‌های آب و فاضلاب خراسان رضوی نرم‌افزار فروش و نصب انشعاب آب در کاشمر به صورت پایلوت راه اندازی و با رفع نواقص و ایرادات این نرم افزار در این مدت جهت استفاده سایر امورهای استان آماده سازی شد.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی با بیان اینکه نرم‌افزار جدید و تحت وب فروش و نصب انشعاب جایگزین روش قدیمی می‌شود، بیان کرد: با این نرم افزار ارائه خدمات به مشترکین به مراتب آسان‌تر، سریع‌تر و با کیفیت بالاتری انجام می‌شود.

وی افزود: در تهیه این نرم افزار از فناوری‌های نوین استفاده و باعث رضایتمندی بیشتر مردم در استان می‌شود.

کد مطلب 6071058

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها