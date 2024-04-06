نخستین نرم افزار فروش و نصب انشعاب آب در خراسان رضوی فعال شد 

حسین امامی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برای نخستین بار در بین شرکتهای آب و فاضلاب خراسان رضوی نرمافزار فروش و نصب انشعاب آب در کاشمر به صورت پایلوت راه اندازی و با رفع نواقص و ایرادات این نرم افزار در این مدت جهت استفاده سایر امورهای استان آماده سازی شد.
مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی با بیان اینکه نرمافزار جدید و تحت وب فروش و نصب انشعاب جایگزین روش قدیمی میشود، بیان کرد: با این نرم افزار ارائه خدمات به مشترکین به مراتب آسانتر، سریعتر و با کیفیت بالاتری انجام میشود.
وی افزود: در تهیه این نرم افزار از فناوریهای نوین استفاده و باعث رضایتمندی بیشتر مردم در استان میشود.
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