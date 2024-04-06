  1. استانها
  2. قزوین
۱۸ فروردین ۱۴۰۳، ۱۰:۴۵

مدیرکل تبلیغات اسلامی قزوین:

حضور مردم در راهپیمایی روز قدس نوید بخش آینده‌ای درخشان است

حضور مردم در راهپیمایی روز قدس نوید بخش آینده‌ای درخشان است

قزوین- مدیرکل تبلیغات اسلامی قزوین با صدور بیانیه ای ضمن تقدیر از حضور باشکوه مردم در راهپیمایی روز قدس، این حضور را نوید بخش آینده‌ای درخشان دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام یوسف پورآرین با صدور بیانیه‌ای از حضور مردم در راهپیمایی با شکوه روز قدس تقدیر کرد و گفت: این حضور نشان از درک عمیق، امید به آینده و حرکت در مسیر انقلاب و آرمانهای بنیانگذار کبیر آن دارد.

متن این بیانیه به این شرح است:

مردم فهیم انقلابی و همیشه در صحنه‌ی قزوین حضور عظیم و حماسی امروز شما، مردم بصیر و و ولایت مدار در جای جای استان قزوین که در لبیک به ندای معمار کبیر انقلاب اسلامی و پیروی از منویات رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله امام خامنه ای، نشان از درک عمیق، امید به آینده و حرکت در مسیر انقلاب و آرمانهای بنیانگذار کبیر آن دارد.

همانا حضور گسترده و بی نظیر شما أحاد مردم عزیز، بویژه بانوان ارجمند، نوجوان و جوانان نسل چهارم انقلاب نوید بخش آینده‌ای درخشان برای زمینه سازی امر ظهور حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف است.

همچنین حضور گسترده ی روحانیون، هیأت‌های مذهبی، مادحین و کنشگران عرصه‌ی تبلیغ، یکبار دیگر، اهمیت و اثر بخشی حضور عمارهای انقلاب را برای رساندن پیام توحید و تحقق کلمه‌ی حق ثابت نمود.راهپیمایی روز جهانی قدس امسال، به عنوان یک حرکت حماسی نشان دهنده وحدت، اتحاد، همبستگی و بصیرت ملت در برابر استکبار جهانی و دفاع از ملت‌های مظلوم و آزاده بود.

روز قدس امسال با توجه به حماسه‌ی طوفان الاقصی و تشدید جنایت‌های صهیونیزم جهانی به عاملیت رژیم جعلی اسرائیل فرصتی طلایی بود تا قدرت، ابهت و صلابت و اقتدار مسلمانان آزاده جهان به رخ ستمگران کشیده شود و ناقوس سقوط و تباهی و اضمحلال غارتگران و متجاوزان به صدا درآید.

اینجانب بر خود فرض می دانم تا از حضور شما مردم بصیر و ولایتمدار بویژه شبکه ی خدوم عرصه‌ی تبلیغ و جهاد تبیین، علی الخصوص روحانیت مکرم، هیأت‌های مذهبی شورآفرین، مادحین و ذاکرین اهل بیت عصمت و طهارت و جامعه قرآنی استان شهید پرور قزوین، همچنین خانواده‌های معزز شهدا، جانبازان و ایثارگران و مسئولین محترم که در حمایت از مردم ستمدیده فلسطین در صحنه حضور یافتند، تقدیر و تشکر نموده و از خداوند منان، اقتدار و سربلندی روز افزون اسلام و مقام معظم رهبری جمهوری اسلامی ایران و نابودی رژیم صهیونیستی را مسئلت نمایم.

کد مطلب 6071066

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها