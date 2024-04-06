به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام یوسف پورآرین با صدور بیانیه‌ای از حضور مردم در راهپیمایی با شکوه روز قدس تقدیر کرد و گفت: این حضور نشان از درک عمیق، امید به آینده و حرکت در مسیر انقلاب و آرمانهای بنیانگذار کبیر آن دارد.

متن این بیانیه به این شرح است:

مردم فهیم انقلابی و همیشه در صحنه‌ی قزوین حضور عظیم و حماسی امروز شما، مردم بصیر و و ولایت مدار در جای جای استان قزوین که در لبیک به ندای معمار کبیر انقلاب اسلامی و پیروی از منویات رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله امام خامنه ای، نشان از درک عمیق، امید به آینده و حرکت در مسیر انقلاب و آرمانهای بنیانگذار کبیر آن دارد.

همانا حضور گسترده و بی نظیر شما أحاد مردم عزیز، بویژه بانوان ارجمند، نوجوان و جوانان نسل چهارم انقلاب نوید بخش آینده‌ای درخشان برای زمینه سازی امر ظهور حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف است.

همچنین حضور گسترده ی روحانیون، هیأت‌های مذهبی، مادحین و کنشگران عرصه‌ی تبلیغ، یکبار دیگر، اهمیت و اثر بخشی حضور عمارهای انقلاب را برای رساندن پیام توحید و تحقق کلمه‌ی حق ثابت نمود.راهپیمایی روز جهانی قدس امسال، به عنوان یک حرکت حماسی نشان دهنده وحدت، اتحاد، همبستگی و بصیرت ملت در برابر استکبار جهانی و دفاع از ملت‌های مظلوم و آزاده بود.

روز قدس امسال با توجه به حماسه‌ی طوفان الاقصی و تشدید جنایت‌های صهیونیزم جهانی به عاملیت رژیم جعلی اسرائیل فرصتی طلایی بود تا قدرت، ابهت و صلابت و اقتدار مسلمانان آزاده جهان به رخ ستمگران کشیده شود و ناقوس سقوط و تباهی و اضمحلال غارتگران و متجاوزان به صدا درآید.

اینجانب بر خود فرض می دانم تا از حضور شما مردم بصیر و ولایتمدار بویژه شبکه ی خدوم عرصه‌ی تبلیغ و جهاد تبیین، علی الخصوص روحانیت مکرم، هیأت‌های مذهبی شورآفرین، مادحین و ذاکرین اهل بیت عصمت و طهارت و جامعه قرآنی استان شهید پرور قزوین، همچنین خانواده‌های معزز شهدا، جانبازان و ایثارگران و مسئولین محترم که در حمایت از مردم ستمدیده فلسطین در صحنه حضور یافتند، تقدیر و تشکر نموده و از خداوند منان، اقتدار و سربلندی روز افزون اسلام و مقام معظم رهبری جمهوری اسلامی ایران و نابودی رژیم صهیونیستی را مسئلت نمایم.