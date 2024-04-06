به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، کف کاذب اتاق سرور سازهای مهم بوده که بر سلامت تجهیزات و ایمن سازی محل تأثیر مستقیم دارد.
کف کاذب یک سیستم ساختاری سه بخشی بوده که از تایلهای مربعی ساخته شده است. این سازه بر روی استرینگرهای ضد زنگ و پایههای قابل تنظیم، نصب میشوند. این سیستم بیشتر برای ایجاد یک فضای خالی زیر کف اصلی اجرا میشود.
زیرا باعث ایجاد فضایی برای اتصال کابلها و امکان دسترسی به زیرساختهای فنی استفاده میشود. هدف اصلی از خرید کف کاذب مدیریت سیمها و کابلهای اتاق سرور است. اما کف کاذب آرمان فلور مزایای دیگری نیز دارد که در ادامه توضیح خواهیم داد.
اهمیت اجرا کف کاذب در اتاق سرور
هدف از نصب کف کاذب در اتاق سرور متفاوت است. اما کف کاذب نیازهای و جنبههای مختلفی را مدیریت و سامان دهی میکند.
مدیریت کابل: کف کاذب امکان اجرا کابلها و تجهیزات شبکه را به صورت منظم و سازماندهی شده زیر سازه فراهم میکند. در نتیجه این ویژگی به بهبود نظم و مدیریت کلی اتاقهای سرور کمک میکند.
ارتقا سریع: با استفاده از کف کاذب، بازرسی، تعمیر یا تعویض جهیزات سریعتر و بهتر قابل انجام است. زیرا به راحتی میتوان بخشهای مختلف زیرساخت را دسترسی داد.
مدیریت حرارت: کف کاذب به مدیریت بهتر حرارت در اتاقهای سرور کمک میکند. زیرا با کمک به جریان هوا، باعث میشود دما استاندارد بهتر در اطراف تجهیزات جریان داشته باشد.
مدیریت جریان الکترو استاتیک: کف کاذب آرمان فلور دارای خاصیت ضد آنتی استاتیک است. در نتیجه از تجمع بار الکتریکی بر سطح سازه جلوگیری میشود. بنابراین اتاق سرور از بسیاری از خطرات احتمالی مصون میماند.
دسترسی به زیر سازه: از آنجا که ساختار کف کاذب ماژولار است، دسترسی به زیر آن کار دشواری نیست. بدین ترتیب شما میتواید با برداشتن بخش رویی به زیر سازه دسترسی داشته باشید.
دسترسی به افراد مجاز: کف کاذب باعث میشود تا تنها افراد مجاز به تجهیزات زیرین دسترسی داشته باشند. بنابراین از احتمال بروز خطا یا اهداف سو جلوگیری شده و ایمنی محیط ارتقا میابد.
رطوبت و دما محیط: کف کاذب آرمان فلور در برابر هر میزان رطوبتی مقاوم است. در نتیجه رطوبت استاندارد اتاق سرور باعث پوسیدگی سازه نمیشود. همچنین کف کاذب به توزیع یکنواخت دما اتاق سرور کمک میکند.
تنظیم ارتفاع: مهندسی پایههای کف کاذب آرمان فلور به گونهای طراحی شده که بر اساس حجم تأسیسات قابل تنظیم باشد. یعنی با توجه به تجهیزات و تأسیسات مختلف موجود در اتاق سرور، ارتفاع قابل تغییر خواهد بود. این ویژگی باعث شده تا تمام تأسیسات به راحتی در جای مناسبی اجرا شوند.
ضد آب: کف کاذب ضد آب است. یعنی در صورت برخورد مستقیم با آب یا دستمال خیس، آسیب نمیبیند. در نتیجه تمیز کار آن را راحتتر کرده است. حتی امکان تمیز کردن کف کاذب با مواد شوینده نیز وجود دارد.
مواد اولیه ساخت کف کاذب اتاق سرور
الف) فولاد: این نوع از کف کاذب با ورقههای مقاوم فولادی ساخته میشود. مقاومت این سازه بسیار بالا بوده و قادر به حمل بارهای سنگین است. در نتیجه کف کاذب فولادی برای اجرا در اتاق سرور گزینه مناسبی است.
ب) الومینیوم: کف کاذب الومینیومی به روش مقاوم و نوین دایکاست تولید و به بازار عرضه میشود. در ساخت این سازه از شمشهای مرغوب و با کیفیت استفاده میشود. این سازه مناسب مناطق مرطوب بوده و خاصیت ضد رطوبت دارد.
ج) انواع متفرقه: برخی انواع متفرقه دیگری نیز از کف کاذب وجود دارد. کف کاذب سرامیک، چوب، سنگ، و… نمونههایی از کف کاذب متفرقه هستند. این انواع به لحاظ ظاهری زیبا هستند اما قابلیتهای محدودی دارند. از آنجا که تمام استانداردهای ضروری در ساخت این انواع رعایت نشده استفاده از آنها در اتاق سرور توصیه نمیشود.
مثلاً کف کاذب سرامیکی سطح لغزنده و وزن سنگینی دارد. همچنین دسترسی به زیر سازه به دلیل سنگین بودن تایل دشوار است. یا کف کاذب چوبی مستعد آتش سوزی است.
نصب و نگهداری:
کف کاذب فولادی و کف کاذب الومینیومی یا کف کاذبهای فلزی، بهترین نوع برای نصب در اتاق سرور هستند زیرا:
الف) نصب آسان: نصب کف کاذب فلزی بسیار راحت است همچنین به سرعت و به صورت مدولار این سیستم نصب میشود.
ب) نگهداری: کفپوش کاذب نیاز به نگهداری مداوم ندارد. حتی برای حفظ عمر مفید این سیستم نیاز به صرف هزینههای دورهای نیست.
مزایا نصب کف کاذب آرمان فلور در اتاق سرور
استفاده از کف کاذب فلزی در اتاقهای سرور به عنوان یکی از اجزای حیاتی زیر ساخت فنی، مزایای بسیاری دارد. در ادامه به توضیح آنها میپردازیم:
مقاومت و استحکام بالا
کف کاذب آرمان فلور از مواد مقاومی چون فولاد و آلومینیوم ساخته میشود. بنابراین تمام سازهها دارای استحکام و مقاومت هستند. این ویژگی باعث میشود که توانایی تحمل وزن تجهیزات سنگین مانند:
سرورها، رکها و تجهیزات شبکه را داشته باشد.
پایداری در برابر حرارت و رطوبت
به دلیل استفاده از مواد باکیفیت، مرغوب، مقاوم کف کاذب این مجموعه مقاومت بالایی در برابر حرارت و رطوبت دارد. این ویژگی باعث میشود که در محیطهایی با شرایط دمایی نامناسب نیز عملکرد بهینه داشته باشد.
مدیریت بهتر حرارت
استفاده از کف کاذب فلزی به مدیران امکان میدهد تا بهترین تنظیمات حرارتی را برای اتاقهای سرور خود اعمال کنند. فلزات دما را به خوبی منتقل میکنند و این باعث میشود که حرارت تجهیزات به بهترین شکل دفع شود.
مقاومت در برابر آتش سوزی
فلزات مانند فولاد یا آلومینیوم دارای مقاومت بالا در برابر آتش سوزی هستند. این ویژگی میتواند در مواقع اضطراری و جلوگیری از گسترش آتش، نقش مهمی ایفا کند.
مدیریت آسان کابلها
یکی از مزایای اصلی استفاده از کفپوش کاذب فلزی، مدیریت آسان کابلها و تجهیزات زیرین است. معمولاً این نوع کفپوشها دارای زیرساخت بازی هستند که امکان عبور کابلها و اتصال به تجهیزات را فراهم میکنند.
ارتقا سریع و سهولت تعمیرات
با اجرا کف کاذب، تعمیرات و ارتقا در سیستمهای زیر ساختی اتاق سرور به سهولت و سرعت بیشتری انجام میشود. این امر باعث کاهش زمان توقف و افزایش بهره وری سیستمها میشود.
سازگاری با استانداردها
تمام کف کاذبهای فلزی آرمان فلور با استانداردها و رویههای ایمنی و امنیتی مرتبط با اتاقهای سرور سازگار هستند. این امر به افزایش امنیت و عملکرد بهتر کمک میکند.
طول عمر بالا و با کیفیت
با توجه به مقاومت و استحکام فلزات مورد استفاده، کف کاذب دارای طول عمر بسیار بالا و مقاومت در برابر سایش و ضربه است. این ویژگی باعث کاهش هزینههای نگهداری و تعمیرات بی مورد میشود.
خلاصه مطلب
اتاق سرور محیط کاری حساسی است. در نتیجه برای حفظ امنیت و ارتقا ایمنی اطلاعات نصب کف کاذب ضرورت دارد.
کف کاذب فولادی و کف کاذب الومینیومی آرمان فلور دو نمونه از بهترین سازهها برای اجرا در اتاق سرور هستند. دلایل اهمیت نصب کف کاذب آرمان فلور را میتوان نمونههای زیر دانست:
کف کاذب آرمان فلور کابلها، تجهیزات شبکه و سیستمهای مربوطه را به صورت منظم و سازماندهی شده مدیریت میکند.
کف کاذب آرمان فلور دما محیط را تحت کنترل دارد. این ویژگی باعث میشود که حرارت تولیدی تجهیزات و سرورها به بهترین شکل مدیریت شود.
متریال مورد استفاده در کف کاذب این مجموعه دارای مقاومت بالا در برابر فشار، سایش و ضربه هستند.
در نهایت، خرید کف کاذب آرمان فلور در اتاق سرور نه تنها به بهبود عملکرد و مدیریت بهتر کمک میکند. بلکه از نظر امنیت، دوام و کاهش هزینهها نیز مزیتهای قابل توجهی دارد.
این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.
