برگزاری دومین دوره مسابقات فرهنگی ورزشی نوروزگاه در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، مالک رحمتی صبح شنبه در نشست با معاونان وزیر ورزش و جوانان با اشاره به برنامه ریزی برای برگزاری دومین دوره مسابقات فرهنگی-ورزشی نوروزگاه (جام نوروز) در تبریز در خرداد ماه امسال گفت: نوروزگاه، یک رویداد فرهنگی-ورزشی است که متناسب با عنوان آن، اقدامات لازم انجام شود.
رحمتی افزود: آنچه اهمیت مسابقات فرهنگی - ورزشی نوروز گاه را برای ما برجسته میکند، بعد فرهنگی آن است که بر مبنای فرهنگ اصیل ایرانی - اسلامی برگزار میشود.
وی اضافه کرد: آذربایجان شرقی، هم مردم تاریخساز و تمدنساز دارد و هم استان ورزشدوست و قهرمانپرور است که از این توانمندیها باید به طرز شایستهای در مسابقات نوروز گاه استفاده شود.
استاندار آذربایجان شرقی ادامه داد: باتوجهبه اینکه کفه فرهنگی و ورزشی ما در حوزه بانوان چشمگیر است، باید هر دو بعد را در برگزاری مسابقات نوروزگاه مدنظر قرار دهیم.
وی تأکید کرد که برگزاری دوره نخست مسابقات نوروزگاه، آسیبشناسی و نسبت به رفع نقاط ضعف آن اقدام شود.
وی یادآوری کرد: زیرساختهای ورزشی تبریز مناسب است، اما بعضی وقتها از این زیرساختها بهدرستی استفاده نمیشود.
رحمتی با اشاره به برگزاری مسابقه اخیر فوتبال بین تیمهای تراکتور و سپاهان با حضور بیش از ۱۰۰ هزار تماشاگر، بر لزوم بهرهگیری از این فرصت در راستای الگوسازی رسانهای با استفاده از این سرمایه اجتماعی بزرگ تأکید کرد.
وی با بیان اینکه مردم این خطه همواره فدایی ایران و پیشقدم صیانت از ایرانیت و اسلامیت بوده اند، گفت: آذربایجان شرقی فرصتهای پرشماری برای برجسته سازی در مسابقات نوروزگاه دارد که بهره گیری از آن نیازمند برنامه ریزی دقیق و منسجم است.
استاندار آذربایجان شرقی بیان کرد: نشاندادن اقتدار و امنیت ایران و جایگاه و منزلت زنان ایرانی و بانوان در ایران از اهداف پیشبینیشده مسابقات نوروز گاه است.
وی افزود: خود این رویداد فرهنگی-ورزشی یک رویداد رسانهای است که میتواند برای جهانیان درباره امنیت مثال زدنی کشورمان و جایگاه والای بانوان در آن پیام داشته باشد.
رحمتی اضافه کرد: مسابقات نوروزگاه یک برنامه ملی و بین المللی بوده و نیازمند حمایتی متناسب با آن از سوی سازمانهای ملی و مرکزی است، هر چند که ما نیز در استان هر چه از دست مان برآید، انجام میدهیم.
استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه میتوانیم از مسابقات فرهنگی-ورزشی، رویدادهای دیگری را رقم بزنیم، تشریح کرد: در کنار این رویدادها با استفاده از ظرفیت تشکلهای مردمی، شئونات اسلامی را نیز رعایت کنیم تا بتوانیم از ارزشهای اصلی دینی مان صیانت کنیم.
وی همچنین با تبریک حضور باشکوه مردم استان در راهپیمایی روز قدس گفت: مردم با بصیرت و هوشمندی که دارند، در بزنگاهها همواره همه را غافلگیر میکنند که این اتفاق دیروز نیز افتاد.
رحمتی اضافه کرد: حجم جنایات و نسلکشیهای رژیم کودک کش صهیونیستی در حضور سازمانهای بینالمللی بیخاصیت مدعی حقوق بشر بعدها بیشتر آشکار خواهد شد.
وی ادامه داد: مردم در راهپیمایی روز قدس، تمامقد به میدان آمدند و به وظیفه دینی خود در حمایت از مظلوم به بهترین نحو عمل کردند.
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