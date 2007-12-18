دیدار مهندس ضرغامی با وزیران علوم و فرهنگ ونزوئلا

به گزارش خبرگزاری مهر، هکتور ناوامو دیاس وزیر علوم و فناوری ونزوئلا در دیدار با رئیس سازمان صدا و سیما گزارشی از فعالیت‌های این وزارتخانه ارائه داد و آمادگی و علاقمندی وزارت علوم ونزوئلا را برای استفاده از تجربه‌های جمهوری اسلامی ایران در زمینه‌های ماهواره‌ای، خدماتی و فرستنده‌های تلویزیونی اف ام اعلام کرد.

فرانسیسکو سستو وزیر فرهنگ ونزوئلا نیز با ارائه گزارش از حوزه فعالیت‌های فرهنگی هنری این کشور بر ضرورت تقویت بخش‌های مختف فرهنگی برای مقابله با تهاجم فرهنگی غرب به ویژه سینمای هالیوود تاکید کرد و از رسانه ملی ایران خواست تولیدات متنوع سینمایی و انیمیشن و سریال‌های تلویزیونی را برای پخش در سینماها و تلویزیون ونزوئلا در اختیار آنان قرار دهد.

عزت‌الله ضرغامی، رئیس رسانه ملی، نیز در این دیدار با تاکید بر ضرورت افزایش توانمندی‌های فنی در امر رسانه، بر اهمیت بالای محتوای شبکه‌ها و تنوع و جذابیت آنها برای جذابیت بیشتر مخاطبان تاکید کرد.

وی که برای گسترش همکاری‌های رسانه‌ای به آمریکای لاتین رفته، عصر دیروز از شبکه‌های تلویزیونی ونزوئلا دیدن کرد. ضرغامی در این دیدار با مدیران شبکه‌های هشت تلویزیون این کشور و شبکه خبری تله‌سور درباره چگونگی همکاری‌های دو طرف به بحث و تبادل نظر پرداخت.

شبکه خبری تله‌سور که با همکاری چند کشور آمریکای لاتین فعالیت می‌کند، امکانی جدید برای مقابله با سیاست‌های آمریکا در منطقه محسوب می‌شود. ضرغامی از بخش‌های مختلف تولید، پخش خبر، استودیوها، بخش‌های نرم‌افزاری و ماهواره‌ای شبکه‌ها دیدار کرد و با امکانات و تجهیزات فنی این شبکه آشنا شد.